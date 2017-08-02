В США новый директор ФБР Кристофер Рэй





Сенат США утвердил Кристофера Рэя на посту директора Федерального бюро расследований (ФБР), сообщает Joinfo.ua со ссылкой на сайт Сената США.

Бывший замглавы министерства юстиции США Кристофер Рэй (Christopher A. Wray) сменил на посту руководителя ФБР Джеймса Коми.

Согласно итогам голосования, 92 сенатора поддержали его кандидатуру, а двое проголосовали против.



Напомним, в июне Трамп объявил, что выдвигает Рэя на пост директора ФБР, который работал помощником генпрокурора США в 2003-2005 годах. В своем Twitter он охарактеризовал Рэя как человека с безупречной репутацией.

Президент США Дональд Трамп неожиданно уволил главу Федерального бюро расследований Джеймса Коми, назначенного на должность еще во времена администрации Барака Обамы. По словам Трампа, Коми утратил доверие почти всех в Вашингтоне – как республиканцев, так и демократов.

После этого демократы заявили, что увольнение главы ФБР может привести к попытке прекратить расследование о возможном вмешательстве РФ в выборы в США.

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