Любопытные фото: как спасают от жары животных в Николаевском зоопарке

Охлажденное меню для зверей Николаевского зоопарка состоит из замороженных фруктовых компотов, замороженных фруктов и даже обычного сливочного мороженного, сообщает Joinfo.ua со ссылкой на сообщение, опубликованное на странице зверинца в «Facebook».

«Летний рацион включает много свежих фруктов и ягод, которые мы выращиваем на территории нашего парка. Из них варятся компоты, разливаются в специальные емкости, туда же добавляются ломтики дыни, арбуза, абрикоса, сливы, алычи, яблока, ягоды черемухи, ирги, добавляется мед. Все это замораживается в специальных морозильных камерах. Получаются очень вкусные и полезные лакомства-десерты, которые нравятся нашим животным», - отмечается в сообщении.

Любителям «суровых зим» белым медведям пережить южную жару помогают замороженные фруктовые десерты, морожено-ягодные торты и мороженое «пломбир».

Напомним, ранее в лучшем в Европе Николаевском зоопарке с почетом проводили на пенсию пони Гнома.

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