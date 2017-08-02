Свежие новости России и мира сегодня, 02.08.2017: события дня, обзор последних новостей от 2 августа





Самые актуальные новости России и мира, о которых будет уместно поведать сегодня, 2 августа 2017 года, передают информацию о следующих событиях: в Америке раскрыли план поставок оружия на Украину. Конгресс США запретит Трампу восстанавливать дипсобственность России. Украина из-за разрыва отношений с Россией обвалила экспорт сала на 98 процентов.Власти США не исключают поставок летального оружия на Украину в целях обороны. Но пока речь идет только об оборонительном вооружении.Пентагон и Госдепартамент США разработали план поставок на Украину оборонительного вооружения. К таковому, по мнению Вашингтона, относятся в том числе противотанковые ракеты, средства противовоздушной обороны и ракетные комплексы Javelin.Как пишет издание со ссылкой на собственные источники, США планируют поставлять оружие в целях защиты Украины от "агрессивных действий со стороны Москвы". Однако представительница Пентагона Мишель Балданса заявила, что США не исключают поставок летального оружия на Украину. Естественно, также в целях обороны.Между тем и в Кремле, и в ЕС считают, что поставка вооружения на Украину не разрешит пылающий там конфликт. Наоборот, вооруженное противостояние неминуемо разгорится с новой силой. Кроме того, такой шаг Вашингтона сведет на нет все достигнутые ранее договоренности в рамках минского процесса.К слову, на Украине предприятия госконцерна "Укроборонпром" представили якобы новое термобарическое оружие. Оценил очередные "новинки" украинской военной промышленности секретарь СНБО Украины Александр Турчинов на Гончаровском полигоне ВСУ, расположенном в Черниговской области. Были представлены пехотный огнемет РПО-16, который разработан НИИ химических продуктов, и гранаты РГО-27С и РГТ-27С2 от ГП "МФ "Артем". Украинские "новинки" высмеяли пользователи Сети."Враги сдадутся без огня": Турчинов показал "супероружие" Ахаха, поставили НУРСы на тележку из картона", - написал один из читателей.В Конгресс Соединенных Штатов Америки предложено запретить главе государства Трампу выделять деньги из бюджета на восстановление российских дипломатических дач. Данное предложение на рассмотрение внесла партия демократов из Мэриленда.На рассмотрение предложение внесли Энтони Браун, Джон Сарбейнс и Датч Рапперсбергер для того, чтобы запретить президенту США Дональду Трампу использовать бюджетные средства государства для восстановления доступа Российской Федерации к дипломатической собственности, которая была изъята Штатами.В партии демократов считают, что нельзя разрешать России проводить разведку на территории США.Так как на данный момент неизвестно, договорились ли о чем-то Белый дом и Кремль, по мнению конгрессменов, нынешнее правительство США намерено помешать воплощению интересов Владимира Путина на территории государства. Демократы уверены, отмена санкций и возврат собственности противоречит интересам граждан Штатов.Государственная фискальная служба сообщила, что экспорт свиного сала с Украины в 2016 году упал на 98% по сравнению с показателями 2015 года.Согласно данным ведомства, Украина в 2016 году продала сала на 88 тысяч долларов, тогда как в 2015 году сумма экспорта составляла 7,74 миллиона долларов. Причиной этого называется разрыв торговых отношений с Россией.Сообщается, что в прошлом году сало из Украины экспортировалось в Азербайджан, Армению и Казахстан.Отмечается, что в прошлом году производители направили обращение к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой восстановить отношения с Россией, однако не получили положительный ответ.

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