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Во Франции скончался известный теннисист Жером Гольмар


Во Франции скончался известный теннисист Жером Гольмар

Экс-22-я ракетка мира Жером Гольмар, в конце 90-х бывший первой ракеткой Франции, скончался в 43 года от бокового амиотрофического склероза– неизлечимого дегенеративного заболевания центральной нервной системы, передает Joinfo.ua со ссылкой на sports.ru


Гольмар сохранял первенство 14 недель


Уроженец Дижона Гольмар выиграл два одиночных титула ATP и пять раз играл в третьем круге турниров «Большого шлема». Первой ракеткой Франции был в течение 14 недель.


Боковой амиотрофический склероз был диагностирован у Гольмара в 2014 году, вскоре после чего он основал ассоциацию по борьбе с заболеванием (Association Jerome Golmard, Combattre la maladie de Charcot).


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