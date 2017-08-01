Пейзажи с людьми от Элизабет Гэдд

Красота лесов, холмов, гор и океана, которыми с детства любовалась художница, стала определяющей в творчестве 22-летней канадки Элизабет Гэдд из окрестностей Ванкувера, сообщает Joinfo.ua.
Прорывом в творчестве Элизабет Гэдд стал проект «365», в рамках которого художница снимала по одному автопортрету каждый день в течение года. Так у нее выработался собственный стиль, получивший название «пейзаж с человеком».
Взаимодействие человека с природой проходит через все творчество Лиззи Гэдд, которая, путешествуя по миру, снимает автопортреты на открытом воздухе.
Напомним, чилиец Камило Хосе Вергара использует фотоискусство для документирования изменений в городской среде и перемен в социальном поведении горожан.