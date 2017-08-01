"Евровидение" вне политики: организаторы изменили регламент конкурса





Европейский вещательный союз принял решение об изменении некоторых правил международного песенного конкурса «Евровидение». Об этом сообщает Joinfo.ua со ссылкой на сайт организации.

Новые правила

В соответствии с новыми правилами, национальные вещатели теперь не должны будут включать в свои делегации лиц, которым ограничен въезд в страну-хозяйку Евровидения. Решение было принято в связи с инцидентом вокруг российской конкурсантки Юлии Самойловой, которой СБУ запретило въезд в страну из-за выступлений в Крыму.





Кроме того, организаторы Евровидения требуют, чтобы члены профессионального жюри, которое принимает участие в оценке прозвучавших на конкурсе песен, были абсолютно непредвзятыми.



И еще одно изменение правил коснулось сроков

«После инцидентов в этом году в Киеве Европейский вещательный союз будет более жестким, когда речь заходит о ведущей вещательной компании и о ее соблюдении согласованных расписаний, чтобы обеспечить надлежащий поток при подготовке и проведении конкурса» - говорится в заявлении компании

В случае возможного несоответствия со стороны вещателя, EBU будет иметь право разорвать соглашение ведущего вещателя и запросить другого вещателя для проведения этого мероприятия.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, стал известен город в котором пройдет песенный конкурс "Евровидение-2018".

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261264-news.html