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"Евровидение" вне политики: организаторы изменили регламент конкурса


"Евровидение" вне политики: организаторы изменили регламент конкурса

Европейский вещательный союз принял решение об изменении некоторых правил международного песенного конкурса «Евровидение». Об этом сообщает Joinfo.ua со ссылкой на сайт организации.


Новые правила


В соответствии с новыми правилами, национальные вещатели теперь не должны будут включать в свои делегации лиц, которым ограничен въезд в страну-хозяйку Евровидения. Решение было принято в связи с инцидентом вокруг российской конкурсантки Юлии Самойловой, которой СБУ запретило въезд в страну из-за выступлений в Крыму.



"Евровидение" вне политики: организаторы изменили регламент конкурса

Кроме того, организаторы Евровидения требуют, чтобы члены профессионального жюри, которое принимает участие в оценке прозвучавших на конкурсе песен, были абсолютно непредвзятыми.


И еще одно изменение правил коснулось сроков


«После инцидентов в этом году в Киеве Европейский вещательный союз будет более жестким, когда речь заходит о ведущей вещательной компании и о ее соблюдении согласованных расписаний, чтобы обеспечить надлежащий поток при подготовке и проведении конкурса» - говорится в заявлении компании


В случае возможного несоответствия со стороны вещателя, EBU будет иметь право разорвать соглашение ведущего вещателя и запросить другого вещателя для проведения этого мероприятия.


Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, стал известен город в котором пройдет песенный конкурс "Евровидение-2018".


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261264-news.html
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