В Швейцарии открылся самый длинный подвесной пешеходный мост

Неподалеку от швейцарского городка Церматт на высоте 85 метров над проломом Грабенгуфер соорудили «Европейский» (Europabrücke) мост, сообщает Joinfo.ua. Пешеходный мост длиной в полкилометра, с которого можно любоваться горой Маттрехорн, стал частью туристического маршрута между швейцарскими приграничными городками Грэхен и Церматт.

Самый длинный в мире мост оснащен системой, которая предотвращает его раскачивание и удерживается канатами весом в восемь тонн.

Вторым по длине пешеходным мостом стало 405-метровое сооружение в Ройтте (Австрия), построенное на высоте 110 метров над землей.

Напомним, в Тоскане восстанавливают знаменитое сооружение средневековья, которое является единственным в мире мостом с невероятно ассиметричными арками и носит название Моста дьявола.

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