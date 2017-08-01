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В Швейцарии открылся самый длинный подвесной пешеходный мост

Неподалеку от швейцарского городка Церматт на высоте 85 метров над проломом Грабенгуфер соорудили «Европейский» (Europabrücke) мост, сообщает Joinfo.ua. Пешеходный мост длиной в полкилометра, с которого можно любоваться горой Маттрехорн, стал частью туристического маршрута между швейцарскими приграничными городками Грэхен и Церматт.


Самый длинный в мире мост оснащен системой, которая предотвращает его раскачивание и удерживается канатами весом в восемь тонн.


Вторым по длине пешеходным мостом стало 405-метровое сооружение в Ройтте (Австрия), построенное на высоте 110 метров над землей.


Напомним, в Тоскане восстанавливают знаменитое сооружение средневековья, которое является единственным в мире мостом с невероятно ассиметричными арками и носит название Моста дьявола.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261263-news.html
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