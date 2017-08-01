Фотографии смешанной краски от Марка Лавджой

Не поддается однозначной трактовке мастерство художника Марка Лавджоя из техасского города Алпайн, невероятно красивые работы представляют собой яркие и насыщенные текстурой сюрреалистические фото, отмечает Joinfo.ua.

Процесс его творчества состоит из бесчисленного количества моментов смешивания красок, пигментов, воска, смол, масла с растворителями и осушителями, которые Лавджой снимает на камеру и подвергает многократной постобработке до тех пор, пока кадры не приобретают вид, соответствующий эстетической задаче художника.

Картины или фото?

Его работы нельзя назвать фотографиями картин, так как никаких картин на самом деле не существует.

«Это мимолетное изображение рационального сознания, наподобие уличных сцен или заката солнца», - отмечает сам художник.

Художественный проект автора коммерчески успешен, его яркие текстуры незаменимы при оформлении поздравительных открыток, упаковочной бумаги для подарков и принтов для аксессуаров из текстиля.

Напомним, постичь азы модного в наше время стиля стимпанк поможет мастер-класс от румынской художницы.

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