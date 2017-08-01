Это надо видеть: забавная роспись кокосовых орехов

Художница принадлежит к биколанцам — одной из коренных народностей Филиппин. Кокосовые орехи являются одним из наиболее распространенных продуктов на полуострове Бикол. Их скорлупу многие выбрасывают, а Дженни использует ее для творчества, сообщает Joinfo.ua.

Наиболее трудоемким является подготовительный этап — скорлупу высушивают и выравнивают ее поверхность. После этого ее можно использовать для росписи.

Дженни и ее отец, художник-аматор, украшают оболочки кокосов портретами людей, изображениями животных и пейзажами. Ее работы пользуются колоссальным успехом на Филиппинах, также она продает их в интернете. Фотографии расписанных кокосов девушка выкладывает на своей странице в Instagram.

Напомним, американец-сварщик из Чикаго Дик Лаут на деле доказал, что в мире нет ничего невозможного, умело объединив в своих работах виртуозное владение техникой сварки и знание азов искусства.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261208-news.html