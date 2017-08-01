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Это надо видеть: забавная роспись кокосовых орехов

Художница принадлежит к биколанцам — одной из коренных народностей Филиппин. Кокосовые орехи являются одним из наиболее распространенных продуктов на полуострове Бикол. Их скорлупу многие выбрасывают, а Дженни использует ее для творчества, сообщает Joinfo.ua.


Наиболее трудоемким является подготовительный этап — скорлупу высушивают и выравнивают ее поверхность. После этого ее можно использовать для росписи.


Дженни и ее отец, художник-аматор, украшают оболочки кокосов портретами людей, изображениями животных и пейзажами. Ее работы пользуются колоссальным успехом на Филиппинах, также она продает их в интернете. Фотографии расписанных кокосов девушка выкладывает на своей странице в Instagram.


Напомним, американец-сварщик из Чикаго Дик Лаут на деле доказал, что в мире нет ничего невозможного, умело объединив в своих работах виртуозное владение техникой сварки и знание азов искусства.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261208-news.html
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