Кто профинансировал создание ядерной бомбы для КНДР

Гражданин Тайваня Цай Сианьдай, также известный, как Алекс Цай подозревается в финансировании создания ядерной бомбы для КНДР, передает Joinfo.ua со ссылкой на leta.lv.

Сообщается, что Цай является главой компаний Trans Merits Co. Ltd и Global Interface Company Inc. Как выяснилось, он давал деньги предприятию Korea Mining Development Trading Corporation, которое является прикрытием для властей КНДР. Полученные финансы шли на разработку оружия массового уничтожения, в том числе ядерного.





Латвия отреагировала первой

Алекс Цай стал первым "кандидатом на санкции" в Латвии, Кабинет министров которой ввел новые правила, гласящие, что Латвия впредь намерена вводить финансовые ограничения для тех лиц, которые поддерживают деньгами политический режим Северной Кореи и ее ядерную программу.

