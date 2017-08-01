Взрыв в Афганистане унес жизни 20 людей





При взрыве в мечети в афганском Герате 20 человек погибли, еще 30 человек получили ранения разной степени тяжести, передает Joinfo.ua со ссылкой на ИноСМИ.

Подробности пока неизвестны

По сообщениям местного телеканала "Аль-Джазира", взрыв произошел в центре города.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ведется следствие.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, ранее теракт в Афганистане произошел вблизи банка, в котором военные и гражданские получают пенсию. В результате сильного взрыва погибло 29 человек и более 50 раненых.

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