Авторизация
 
  • 21:52 – В Марий Эл при ДТП с автобусом 2 человека погибли, десятки пострадали 
  • 21:52 – Конкурс «Аэрофлота» на лучшую раскрашенную ливрею выиграл эскиз с гжелью 
  • 21:52 – Врачи рассказали, как избавиться от головной боли 
  • 21:51 – Ученые создали самые маленькие в мире транзисторы с помощью углеродных нанотрубок 


Взрыв в Афганистане унес жизни 20 людей


Взрыв в Афганистане унес жизни 20 людей

При взрыве в мечети в афганском Герате 20 человек погибли, еще 30 человек получили ранения разной степени тяжести, передает Joinfo.ua со ссылкой на ИноСМИ.


Подробности пока неизвестны


По сообщениям местного телеканала "Аль-Джазира", взрыв произошел в центре города.


Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ведется следствие.


Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, ранее теракт в Афганистане произошел вблизи банка, в котором военные и гражданские получают пенсию. В результате сильного взрыва погибло 29 человек и более 50 раненых.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261204-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
68.6875
+0.05%
81.1886
+0.78%
1.1477
+0.41%
0.2089
-0.48%