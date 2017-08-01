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Конкурс тревел-фотографии от издания The Washington Post

Joinfo.ua подобрал для вас наиболее интересные фотографии, представленные в этом году на конкурс тревел-фотографии газеты The Washington Post. По условиям конкурса, к участию в нем допускались лишь снимки без обработки в фотошопе, однако разрешалась минимальная цветовая коррекция фотографий.


В международном конкурсе, который ежегодно проводится в разное время по мере сбора работ, могут участвовать исключительно аматоры – фотографы, чей доход от снимков не превышает 50% суммарного годового дохода от всех сфер деятельности.


Сколько заплатят победителям


При выборе призовых мест решающее значение имеет оригинальность, креативность и мастерство фотографа. В этом году три призовых места оценивались соответственно в 200, 100 и 50 долларов.


Напомним, о красоте природы как нельзя лучше свидетельствуют макрофото испанца Луиса Мариано, чем-то напоминающие сюрреалистические картины.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261203-news.html
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