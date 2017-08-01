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Это надо видеть: кыргызстанец с ограниченными возможностями создает удивительные сумки из кожи

Прикованный к инвалидному креслу 33-летний житель Кыргызстана Рахатбек Усенкожоев перепробовал массу занятий, чтобы прокормить своих детей и пожилую мать. Однажды, он сшил для нее сумку, которая определила дальнейший род его занятий, сообщает Joinfo.ua.


Несколько следующих красивых и очень качественных сумок из тисненой кожи он повез на фестиваль в Ат-Башинском районе, где на них обратили внимание.


Теперь в ассортименте кожевенных дел мастера Рахатбека не только сумки, но и чехлы для мобильных телефонов, кошельки и ремни. Он также делает камчы (плетки) и другие элементы конного снаряжения. Свою продукцию он сбывал этническим киргизам из Китая по цене от 600 до 15 тысяч сомов (около 10 - 200 долларов США), но со временем она стала популярной во всем мире.


Напомним, дамские сумочки с цветами от Ольги Гуляевой выглядят великолепно в руках любой женщины.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261202-news.html
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