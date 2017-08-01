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Потрясающие фото младенцев в образах диснеевских принцесс

Фотосессию с младенцами в образах диснеевских принцесс представила в своем микроблоге талантливый фотограф, мать троих детей Карен Мари, сообщает Joinfo.ua. Увлечение медсестры родильного отделения одной из больниц в Розвилле (Калифорния) фотографией, сначала проявлявшееся съемками собственных младенцев, со временем заставило Мари кардинально сменить профессию.


Теперь многодетная мама без устали воплощает в жизнь свои самые смелые и креативные идеи, специализируясь на семейных фотосессиях и съемках младенцев. Предлагаем галерею ее фотографий очаровательных малышей, позирующих в образах диснеевских принцесс.


Напомним, британский художник Том Уорд переосмыслил классические сюжеты Диснея, перенеся персонажей в современность.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261083-news.html
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