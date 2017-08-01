Потрясающие фото младенцев в образах диснеевских принцесс

Фотосессию с младенцами в образах диснеевских принцесс представила в своем микроблоге талантливый фотограф, мать троих детей Карен Мари, сообщает Joinfo.ua. Увлечение медсестры родильного отделения одной из больниц в Розвилле (Калифорния) фотографией, сначала проявлявшееся съемками собственных младенцев, со временем заставило Мари кардинально сменить профессию.
Теперь многодетная мама без устали воплощает в жизнь свои самые смелые и креативные идеи, специализируясь на семейных фотосессиях и съемках младенцев. Предлагаем галерею ее фотографий очаровательных малышей, позирующих в образах диснеевских принцесс.
Напомним, британский художник Том Уорд переосмыслил классические сюжеты Диснея, перенеся персонажей в современность.