Потрясающие фото младенцев в образах диснеевских принцесс

Фотосессию с младенцами в образах диснеевских принцесс представила в своем микроблоге талантливый фотограф, мать троих детей Карен Мари, сообщает Joinfo.ua. Увлечение медсестры родильного отделения одной из больниц в Розвилле (Калифорния) фотографией, сначала проявлявшееся съемками собственных младенцев, со временем заставило Мари кардинально сменить профессию.

Теперь многодетная мама без устали воплощает в жизнь свои самые смелые и креативные идеи, специализируясь на семейных фотосессиях и съемках младенцев. Предлагаем галерею ее фотографий очаровательных малышей, позирующих в образах диснеевских принцесс.

Напомним, британский художник Том Уорд переосмыслил классические сюжеты Диснея, перенеся персонажей в современность.

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