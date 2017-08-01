Необычный парк Юрского периода

Кошачий парк Юрского периода создал неизвестный художник. От оригинального он отличается лишь тем, что вместо динозавров там поселились коты, сообщает Joinfo.ua. Создавая свой парк, художник отобрал самые знаменитые кадры из фильма «Парк Юрского периода» и заменил там всех позвоночных на котиков.

Стоит посмотреть подготовленную нами галерею, чтобы убедиться, что коты на экране выглядят гораздо более устрашающими, чем динозавры.

О еще одном интересном проекте – строительстве тематического парка развлечений «Звездные войны» мы рассказывали ранее. По словам главы Disney Parks & Resorts Боба Чапека, это будет не только новая зона «Звездные войны», но и уникальный курорт с космической историей, абсолютно не похожий на все существующие ныне.

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