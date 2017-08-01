Модные тренды: художник из Гонконга создает необычные шляпы

Шляпы от Чучу можно увидеть на головах моделей, дефилирующих по подиумам на модных показах, сообщает Joinfo.ua. Материалы, посвященные художнику, регулярно появляются в модных изданиях.

Выглядят творения гонконгца весьма экстраординарно, однако самой удивительной их характеристикой является материал, из которого они созданы. Все дело в том, что Чучу ваяет свои шедевры из бумаги. И тем не менее, форма их настолько прихотлива, что они ничем не напоминают хорошо знакомые всем бумажные головные уборы.

Впрочем, судите сами.

Напомним, легендарная художница Фрида Кало является одной из культовых фигур современного искусства. Бразильский фотограф Камила Фонтенеле де Миранда (Camila Fontenele de Miranda) запустила необычный проект, который дает возможность всем желающим превратиться во Фриду.

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