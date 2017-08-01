Не на того напал: пожилой мастер карате отбился от медведя





Медведь, напавший на 68-летнего японца, пока тот работал на своем огороде, не знал, что столкнулся с Хирохито Миягавой, мастером боевых искусств, возглавляющим додзё в городе Фуэфуки префектуры Яманаси, сообщает Joinfo.ua.

Сенсей отбил нападение дикого животного при помощи приемов карате, нанеся ему серию ударов ногами.

"Я почувствовал чье-то присутствие сзади, а когда обернулся, увидел медведя. Он стоял на задних лапах и был готов к нападению. Сначала я ударил его ногой в живот, потом нанес удары в грудь, это подействовало, и медведь опустил голову, тогда я нанес еще удар ногой. Медведь убежал в горы", — поделился подробностями мужчина.

В ходе схватки косолапому удалось-таки слегка оцарапать Хирохито, но повреждения неопасны для здоровья.



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