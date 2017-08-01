Авторизация
 
  • 13:56 – В ночь на 2 августа в Петербурге разведут все мосты через Большую и Малую Неву 
  • 13:56 – Члены «банды ГТА» устроили перестрелку в Мособлсуде 
  • 13:45 – Потрясающие фото младенцев в образах диснеевских принцесс 
  • 13:45 – Американские ученые: здоровье женщины зависит от внешних данных ее мужа 


Не на того напал: пожилой мастер карате отбился от медведя


Не на того напал: пожилой мастер карате отбился от медведя

Медведь, напавший на 68-летнего японца, пока тот работал на своем огороде, не знал, что столкнулся с Хирохито Миягавой, мастером боевых искусств, возглавляющим додзё в городе Фуэфуки префектуры Яманаси, сообщает Joinfo.ua.


Сенсей отбил нападение дикого животного при помощи приемов карате, нанеся ему серию ударов ногами.


"Я почувствовал чье-то присутствие сзади, а когда обернулся, увидел медведя. Он стоял на задних лапах и был готов к нападению. Сначала я ударил его ногой в живот, потом нанес удары в грудь, это подействовало, и медведь опустил голову, тогда я нанес еще удар ногой. Медведь убежал в горы", — поделился подробностями мужчина.


В ходе схватки косолапому удалось-таки слегка оцарапать Хирохито, но повреждения неопасны для здоровья.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261046-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
%
%
%
%