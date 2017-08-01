Объявлены победители фотоконкурса Creatures Great and Small 2017

В фотоконкурсе Creatures Great and Small приняли участие более 500 фотографов из разных стран мира. Победительницей в нем стала бывшая сотрудница полиции англичанка Мишель Хауэлл (Michelle Howell) из города Флоктон (графство Йоркшир) с фото украшенной рогатки – лягушки из семейства Ceratophryidae , сообщает Joinfo.ua.

Второе место досталось канадскому фотографу Sheri Emerson из Ньюфаундленда за фото носорога.

Третье место заняла фотография шмеля на цветке лаванды, которую представил 43-летний английский фотограф Стюарт Уокер (Stuart Walker) из города Сафрон-Уолден в графстве Эссекс.

Высокую оценку жюри получила еще одна англичанка, бывшая преподавательница балета Хилари Дин-Хьюз (Hilary Dean-Hughes) из графства Гэмпшир за фото лисы-балерины, которая танцует на снегу в Йеллоустонском национальном парке.

Фото мыши-малютки на колоске фотографа Джудит Мэтьюз (Judith Matthews) из Дорсета и фото «Зимородок» англичанина Яна Кука (Ian Cook) также отмечены высокой оценкой жюри.

Фото дельфинов, с которыми муж плавал на отдыхе во Флориде, прислала на конкурс Нэнси Садовски (Nancy Sadowski) из Нью-Джерси.

Фотограф из Аргентины Mario Fiorucci представил фото «Богомол и пчела», а португалец Mathieu Bouard фото «Ящерица и насекомое».

Также жюри отметило работы Chris Algar «Роды у дафнии» и Мишель Хауэлл (Michelle Howell) «Танзанийские древесницы».

Напомним, фотограф из жаркой Австралии сполна оценил прелесть вечных снегов и фауну суровой Антарктиды в серии своих фотографий «Призраки Арктики».

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