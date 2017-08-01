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Землетрясение в Турции сейчас 2017: последняя информация и новости на сегодня


Землетрясение в Турции сейчас 2017: последняя информация и новости на сегодня
Ситуация в Турции постепенно нормализуется. Люди больше не паникуют из-за подземных колебаний, которые остались в прошлом. Туристы, что характерно, даже не думали переносить или отменять свой отдых в данной стране. Россияне в этом аспекте проявили выдержку.

В результате землетрясения, происшедшем на востоке Эгейского моря в ночь на 21 июля, погибли два человека и пострадали около 200 человек.

Погибшие, граждане Турции и Швеции, находились на греческом острове Кос. Там же пострадали по меньшей мере 120 человек. Около 70 человек попали в больницы в турецком курортном городе Бодруме.

По данным Ростуризма, граждан России среди пострадавших нет. Согласно уточненным сведениям, в эти дни в регионе ожидается самый большой наплыв туристов в году.

Тем временем, МИД России рекомендовал российским туристам в Греции и Турции соблюдать максимальную осторожность после мощного землетрясения в Эгейском море, а также постоянно быть на связи с тур-операторами.

Также отмечается, что туроператоры находятся во взаимодействии с отдыхающими и готовы оказать им необходимую поддержку. Ведется сбор дополнительной информации. Ростуризм продолжает следить за развитием ситуации.


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