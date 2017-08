Свежие новости России и мира сегодня, 01.08.2017: события дня, обзор последних новостей от 1 августа

В России и мире, как и прежде, происходит большое количество событий, за которыми следят миллионы людей. В частности, на сегодняшний день, 1 августа 2017 года, можно выделить следующие новости: ЕС готов отомстить США за новые санкции против России. Пенс предложит РФ резко измениться ради улучшения отношений с США. Посольство США оценило последствия сокращения дипмиссии.Новые санкции США против России пойдут на пользу Москве. Такое мнение на страницах влиятельного американского издания The National Interest высказала профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент.Она отметила, что в нынешней редакции законопроект о санкциях против России, куда также включены ограничительные меры в отношении Ирана и КНДР, бьет не только по Москве, но и по некоторым американским и, прежде всего, европейским предприятиям. Помимо прочего, подчеркнула эксперт, это касается российского газопровода по дну Балтийского моря "Северный поток - 2", который Германия поддерживает для обеспечения себя достаточными объемами голубого топлива.В связи с этим, напоминает Стент, в Германии и Австрии выразили протест новым антироссийским санкциям и отметили, что Вашингтон таким образом пытается навязать государствам Старого Света собственный сжиженный газ. По словам профессора Джорджтаунского университета, ситуация еще больше обострилась, когда глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о готовности ответить Соединенным Штатам на новые антироссийские санкции, пересмотрев свое участие в американской политике по отношению к Москве. "Это будет хорошей новостью для России", - подчеркнула Стент.Напомним, на прошлой неделе сенат США (верхняя палата американского парламента. - Прим. ред.) большинством голосов проголосовал за ужесточение санкций против Москвы. Впрочем, законопроект еще должен подписать президент Дональд Трамп. У экспертов нет сомнений в том, что глава Белого дома одобрит документ, притом что законопроект, по сути, ограничивает его конституционные полномочия, запрещая снимать санкции без благоволения конгресса.Нормативно-правовой акт предполагает ряд экономических мер. Он ограничивает максимальный размер инвестиций в нефте- и газопроводы, а также участие американских компаний в совместных энергетических проектах с Москвой. В документе прямо говорится о том, что США будут противодействовать строительству российского газопровода в Германию "Северный поток - 2", который позволит диверсифицировать поставки голубого топлива в Европу, снизив значимость украинского маршрута транспортировки.Комментируя законопроект конгресса США о новых антироссийских санкциях, глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн заявили, что ЕС не может согласиться с угрозами для тех компаний, которые участвуют в энергоснабжении Европы. Они заявили, что угрозы из Вашингтона о наложении санкций на те компании, которые участвуют в газовых контрактах с Россией, "вносят совершенно негативное качество в европейско-американские отношения".Майк Пенс, являющийся вице-президентом США, и находящейся ныне в Таллине с визитом, предложил для России интересный, по его мнению, путь улучшения взаимоотношений с его государством. Как сообщил политик, РФ для этого должна «кардинально измениться».Со слов Пенса, президентом США Трампом уже высказана готовность улучшить отношения с Россией. Но и он, и конгрессмены едины во мнении, снятию американских санкций должно предшествовать кардинальное изменение манеры действия РФ, которая к ним, как полагает вице-президент США, и привела.Пенс в своём выступлении, которое ретранслировалось Белым домом, поведал, что Россия, по его соображениям, настроена к перекройке международных границ с помощью силы, подрывая при этом основы суверенных демократических государств и разъединяя народы, населяющие Европу.Именно поэтому, сказал Пенс, Трамп обратился к Путину с призывом о прекращении дестабилизирующих действий РФ и об остановлении поддержки тех, кто высказывают враждебность по отношению к США. В первую очередь, это касается Ирана и Северной Кореи.Пенс далее сообщил о надежде на наступление лучших дней во взаимоотношениях с РФ, но полагает, поступки её дипломатов пока что провоцируют США на действия по выполнению обязательств в отношении своих союзников, любящих «свободу», и гарантирующих безопасность самих Соединённых Штатов.Не забыл Пенс упомянуть и о том, что политика РФ несет «злонамеренное влияние» на население Балтии и Украины.Посольство США в России не исключает, что сокращение представителей дипмиссии может замедлить выдачу виз россиянам. В настоящее время американские дипломаты оценивают последствия ответа Москвы на действия Вашингтона.«Еще слишком рано даже пытаться строить догадки о том, каким образом это окажет влияние на работу консульской службы. Но вполне возможно, что это приведет к снижению оперативности консульской деятельности», - пояснили в дипломатическом представительстве.Добавим, ранее американская газета The New York Times писала, что сотрудники посольства США в Москве стали чаще отказывать россиянам в выдаче американских виз. Причиной послужили ответные меры России на недружественные действия американской стороны.В качестве ответа на новые американские санкции Министерство иностранных дел России в пятницу, 28 июля, объявило об ответных мерах. Они предполагают сокращение числа дипломатических и технических работников дипучреждений США в России до 455 человек. Таким образом, их количество будет приведено в соответствие с числом российских дипломатов и техперсонала, которые находятся в Соединенных Штатах.Кроме того, Москва объявила об изъятии некоторых объектов столичной недвижимости, находящихся в пользовании дипломатического ведомства США. Среди них - складские помещения на Дорожной улице, а также посольская дача в Серебряном Бору на западе столицы.

