Свежие новости России и мира сегодня, 01.08.2017: события дня, обзор последних новостей от 1 августа

В России и мире, как и прежде, происходит большое количество событий, за которыми следят миллионы людей. В частности, на сегодняшний день, 1 августа 2017 года, можно выделить следующие новости: ЕС готов отомстить США за новые санкции против России. Пенс предложит РФ резко измениться ради улучшения отношений с США. Посольство США оценило последствия сокращения дипмиссии.Новости России и мира сегодня, 01.08.2017: Евросоюз готов на месть в отношении США
Новые санкции США против России пойдут на пользу Москве. Такое мнение на страницах влиятельного американского издания The National Interest высказала профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент.
Она отметила, что в нынешней редакции законопроект о санкциях против России, куда также включены ограничительные меры в отношении Ирана и КНДР, бьет не только по Москве, но и по некоторым американским и, прежде всего, европейским предприятиям. Помимо прочего, подчеркнула эксперт, это касается российского газопровода по дну Балтийского моря "Северный поток - 2", который Германия поддерживает для обеспечения себя достаточными объемами голубого топлива.
В связи с этим, напоминает Стент, в Германии и Австрии выразили протест новым антироссийским санкциям и отметили, что Вашингтон таким образом пытается навязать государствам Старого Света собственный сжиженный газ. По словам профессора Джорджтаунского университета, ситуация еще больше обострилась, когда глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о готовности ответить Соединенным Штатам на новые антироссийские санкции, пересмотрев свое участие в американской политике по отношению к Москве. "Это будет хорошей новостью для России", - подчеркнула Стент.
Напомним, на прошлой неделе сенат США (верхняя палата американского парламента. - Прим. ред.) большинством голосов проголосовал за ужесточение санкций против Москвы. Впрочем, законопроект еще должен подписать президент Дональд Трамп. У экспертов нет сомнений в том, что глава Белого дома одобрит документ, притом что законопроект, по сути, ограничивает его конституционные полномочия, запрещая снимать санкции без благоволения конгресса.
Нормативно-правовой акт предполагает ряд экономических мер. Он ограничивает максимальный размер инвестиций в нефте- и газопроводы, а также участие американских компаний в совместных энергетических проектах с Москвой. В документе прямо говорится о том, что США будут противодействовать строительству российского газопровода в Германию "Северный поток - 2", который позволит диверсифицировать поставки голубого топлива в Европу, снизив значимость украинского маршрута транспортировки.
Комментируя законопроект конгресса США о новых антироссийских санкциях, глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн заявили, что ЕС не может согласиться с угрозами для тех компаний, которые участвуют в энергоснабжении Европы. Они заявили, что угрозы из Вашингтона о наложении санкций на те компании, которые участвуют в газовых контрактах с Россией, "вносят совершенно негативное качество в европейско-американские отношения".Свежие новости России и мира на сегодня: в США Россию призвали к изменениям
Майк Пенс, являющийся вице-президентом США, и находящейся ныне в Таллине с визитом, предложил для России интересный, по его мнению, путь улучшения взаимоотношений с его государством. Как сообщил политик, РФ для этого должна «кардинально измениться».
Со слов Пенса, президентом США Трампом уже высказана готовность улучшить отношения с Россией. Но и он, и конгрессмены едины во мнении, снятию американских санкций должно предшествовать кардинальное изменение манеры действия РФ, которая к ним, как полагает вице-президент США, и привела.
Пенс в своём выступлении, которое ретранслировалось Белым домом, поведал, что Россия, по его соображениям, настроена к перекройке международных границ с помощью силы, подрывая при этом основы суверенных демократических государств и разъединяя народы, населяющие Европу.
Именно поэтому, сказал Пенс, Трамп обратился к Путину с призывом о прекращении дестабилизирующих действий РФ и об остановлении поддержки тех, кто высказывают враждебность по отношению к США. В первую очередь, это касается Ирана и Северной Кореи.
Пенс далее сообщил о надежде на наступление лучших дней во взаимоотношениях с РФ, но полагает, поступки её дипломатов пока что провоцируют США на действия по выполнению обязательств в отношении своих союзников, любящих «свободу», и гарантирующих безопасность самих Соединённых Штатов.
Не забыл Пенс упомянуть и о том, что политика РФ несет «злонамеренное влияние» на население Балтии и Украины.Последние новости России и мира: посольство США оценило последствия сокращения дипмиссии
Посольство США в России не исключает, что сокращение представителей дипмиссии может замедлить выдачу виз россиянам. В настоящее время американские дипломаты оценивают последствия ответа Москвы на действия Вашингтона.
«Еще слишком рано даже пытаться строить догадки о том, каким образом это окажет влияние на работу консульской службы. Но вполне возможно, что это приведет к снижению оперативности консульской деятельности», - пояснили в дипломатическом представительстве.
Добавим, ранее американская газета The New York Times писала, что сотрудники посольства США в Москве стали чаще отказывать россиянам в выдаче американских виз. Причиной послужили ответные меры России на недружественные действия американской стороны.
В качестве ответа на новые американские санкции Министерство иностранных дел России в пятницу, 28 июля, объявило об ответных мерах. Они предполагают сокращение числа дипломатических и технических работников дипучреждений США в России до 455 человек. Таким образом, их количество будет приведено в соответствие с числом российских дипломатов и техперсонала, которые находятся в Соединенных Штатах.
Кроме того, Москва объявила об изъятии некоторых объектов столичной недвижимости, находящихся в пользовании дипломатического ведомства США. Среди них - складские помещения на Дорожной улице, а также посольская дача в Серебряном Бору на западе столицы.
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