Интересные фото: светящаяся дорога в Сингапуре

Светящаяся тропа сооружена в рамках создания проекта "Железнодорожный коридор", которым планируется соединить северную часть острова с центром города, сообщает Joinfo.ua. Ее свечение вызвано содержанием в дорожном покрытии алюмината стронция – светящегося в темноте и поглощающего днем ультрафиолетовые лучи вещества.

Открывшаяся 12 июля светящаяся тропа находится в стадии тестирования. От ее посетителей власти ждут отзывов, чтобы решить, какое дорожное покрытие является наиболее безопасным и прочным.

После удачного выбора покрытия светящуюся дорогу проложат на расстоянии 24 километров на месте закрытой в 2011 году железной дороги, которая соединяла Сингапур с соседней Малайзией.

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