Коллекция забавных игрушек от Michihiro Matsuo

Кажется, что еще чуть-чуть, и созданные Michihiro Matsuo металлические кролики, совы и рыбки оживут и отправятся в кругосветное путешествие. Порожденных смешением промышленной революции и научной фантастики зверушек автор выполнил в так популярном в наше время стиле стимпанк, уточняет Joinfo.ua
Железные скульптуры из коллекции забавных игрушек японского художника одеты в металлические костюмы и вооружены необычными гаджетами.
Напомним, еще один любитель стимпанка в скульптуре, россиянин Игорь Верный, создает удивительные фигурками из металлолома и хлама, которые выглядят так же реалистично, как и механическими животными на рисунках шариковыми ручками художника Marcomatic.