Трогательные фото: птенец фламинго мечтает стать взрослым

Так, сообщает Joinfo.ua, один из маленьких представителей национального авиария в Питтсбурге, штат Пенсильвания, США – птенец фламинго, в своем желании подражать взрослым птицам даже попытался постоять на одной ноге.

Подражая своим взрослым соплеменникам, птенец фламинго пробует стоять на одной ноге, и, не смущаясь того, что у него это плохо получается, с важным видом предпринимает одну попытку за другой.

Напомним, подружиться могут животные, принадлежащие к абсолютно разным видам, но для того чтобы поймать в кадр улыбку лошади, помимо удачи необходимо иметь недюжинное терпение.

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