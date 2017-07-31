Авторизация
 
  • 20:07 – Анастасия Костенко шокировала поклонников кадрами из новой фотосессии 
  • 20:07 – Перед отпуском чиновникам в НАО выдали двойную зарплату 
  • 20:07 – Путин утвердил закон против нелегального распространения sim-карт 
  • 20:07 – В Подмосковье пенсионер привязал подростков к столбу 


Трогательные фото: птенец фламинго мечтает стать взрослым

Так, сообщает Joinfo.ua, один из маленьких представителей национального авиария в Питтсбурге, штат Пенсильвания, США – птенец фламинго, в своем желании подражать взрослым птицам даже попытался постоять на одной ноге.


Подражая своим взрослым соплеменникам, птенец фламинго пробует стоять на одной ноге, и, не смущаясь того, что у него это плохо получается, с важным видом предпринимает одну попытку за другой.


Напомним, подружиться могут животные, принадлежащие к абсолютно разным видам, но для того чтобы поймать в кадр улыбку лошади, помимо удачи необходимо иметь недюжинное терпение.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260781-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
68.6514
+0.00%
80.5590
+0.25%
1.1430
-0.86%
0.2099
-0.19%