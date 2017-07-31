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Самые необычные дизайнерские лестницы

Сегодня Joinfo.ua знакомит своих читателей с удивительными архитектурными строениями – необычными лестницами, нашедшими особое место в реестре различным мировых достопримечательностей мира.


Как известно, дизайнерские лестницы не только призваны выполнять утилитарную функцию, но и являются украшением интерьера. Наверное поэтому осознание того, что передвижение по ним становится весьма необычным и даже экстремальным, ничуть не смущает их креативных создателей.


О том, что предела фантазиям и дизайнерским решениям не существует, красноречиво свидетельствуют удивительные фото из галереи дизайнерских лестниц.


Напомним, оригинальный способ сэкономить на ремонте пола придумал владелец парикмахерской Рич Холтэм из Великобритании.


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