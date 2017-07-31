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Илон Маск определил лучший ролик рекламирующий особенности Tesla


Илон Маск определил лучший ролик рекламирующий особенности Tesla

Основатель компании Тесла Илон Маск назвал имя автора, победившего в конкурсе на лучший рекламный ролик, демонстрирующий достоинства и особенности элеткромобилей, передает Joinfo.ua.


1 место - "Tesla Project Loveday Contest Entry!"


Первое место заслуженно занимает Маркес Браунли , технологический обозреватель, создавший видео "Tesla Project Loveday Contest Entry!", основанное на вместительности Tesla.




2 место - "Spaceships. For Earth"


Вторую позицию, по мнению Маска, занимает владелец канала YouTube Everyday Astronaut. К видеоработе участник подошел креативно, сняв человека, который постоянно носит костюм астронавта. Акцент сделан на то, что во время езды в электромобиле водитель чувствует себя так, словно он в космосе. Если говорить метафорами, конечно.




3 место - "Super Quick Tesla fan video from Sonja"




Замыкает тройку лидеров некая Сони Ясански, которая всего за полторы минут сумела представить полный обзор электромобиля Tesla, да еще немного с иронией.


Журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт отмечает, что идея данного конкурса принадлежит школьнице Брии Лавдэй. Девочка получила задание от учителей обратиться к кому-то из миллионеров с предложением или просьбой. Отец Брии помог ей выйти на Илона Маска с помощью Твиттер.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260724-news.html
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