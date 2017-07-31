Гороскоп подарков: Что дарить Знакам Зодиака





Все мы разные. И разница наша не только заключается в том, что кто-то девочки, а кто-то мальчики, но также и в том, что родились мы в разное время. Наш характер, каким бы он ни был, определяет знак зодиака, который собирает общие характеристики личности. Так уже можно исходить из того, что мы из себя представляем, какой нужен подход, наши сильные и слабые стороны. Но еще можно по знакам зодиака определить, какие подарки дарить тем или иным представителям зодиакального круга. Об этом подробнее рассказывает Joinfo.ua.

Что дарить Знакам Зодиака





Овны, будучи натурой импульсивной, предпочтут что-то связанное с их хобби. Однако увлечения барашек могут меняться со скоростью света, так что подарите красивый конвертик с деньгами, а он уже сам решит куда их деть.

Практичные Тельцы, предпочтут вещи, удобные в хозяйстве. Пылезборники вызовут у них улыбку, но энтузиазма в их глазах вы не увидите. Не забывайте про открытки, они ценят такие мелочи и склонны к сентиментальности.

Любознательные и подвижные Близнецы предпочтут то, что может их удивить. Они всегда рвутся к открытиям и новизне. Поэтому практичный сувенир или вещица оригинальной формы и для множества применений – отличный подарок.





Раки довольно закрытый знак и все, что нравится тянут домой. Поэтому, подарок связанный с элементом декора, да еще если и под старину – не останется не замеченным.

Царственные особы – Львы – любят внимание. Но еще больше им по душе качественные вещи. И не важно, какие. Они могут быть и практичными, и для красоты.

Практичные Девы выберут то, чем можно пользоваться долгое время. Чтобы не покупать заново. Откажитесь от идеи подарков-приколов. Они, как правило, не несут за собой практичной составляющей.

Неприхотливые Весы оценят подарок, который подарен с душой. Поэтому для него не важно, что это будет – что-то для дома, или милая безделушка.





Скорпионы будут рады подаркам, которые пробудят в них бурю эмоций. Они должны их захватить. Еще им нравятся этнические узоры.

Активные Стрельцы предпочтут в виде презента отдых с друзьями, вылазка по интересным местам. Погоня за впечатлениями – для них как воздух. Так они заряжаются и набираются новых сил для борьбы с несправедливостью.

Козероги любят, когда в подарке соединены 2 главных качества – красота и практичность. Оригинальный дизайн должен поднять ценность не только в его глазах, но в глазах окружающих.

Рыбы, которые по большей части витают в облаках, наверняка захотят, чтобы им подарили что-то символичное. Стоит очень тщательно подойти к выбору презента и покопаться в вашей совместной истории дружбы или знакомства.





Эти маленькие советы помогут вам хоть немножко приблизиться к тому, что же презентовать человеку. А в основном отталкивайтесь от того, что говорит вам сердце – оно плохого не посоветует.

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Будьте счастливы и сейте добро!

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