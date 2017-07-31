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Костюмы с фестиваля комиксов и кино в Сан-Диего

На ежегодный Comic-Con International или San Diego Comic-Con (SDCC) в Сан-Диего, который стартовал 24 июля, съехались поклонники комиксов, видеоигр, сериалов и аниме со всего мира, сообщает Joinfo.ua. Площадкой для его проведения стал гигантский холл Выставочного центра Сан-Диего.


В течение четырех дней проведения этого яркого мероприятия на Comic-Con International прошло более 700 различных событий, в числе которых презентации новинок комиксов, цифровых и настольных игр, литературы, телесериалов, фильмов и анимации. Для участников и гостей фестиваля провели мастер-классы, практическую конференцию и кинофестиваль с участием актеров новейших фантастических блокбастеров Голливуда.


Предлагаем вашему вниманию лучшие костюмы прошедшего фестиваля.


Напомним, этой весной тысячи фанатов различных комиксов собрались на Comic-Con в Ливерпуле.


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