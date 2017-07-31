Какие имена подходят Знаку Зодиака Телец





Это люди, которые размеренно и медленно ведут свою жизнь. Им совершенно плевать на страсти в мире, они не спеша и с легким безразличием будут заниматься тем, что им приносит удовольствие. Их вообще трудно вывести из себя. Но если вам это удалось, то бегите что есть мочи, потому что апокалипсис настал. И вы тому виной. Но как ни крути, приходится выбирать имя своему ребенку, если вам посчастливилось стать родителем Тельца. И, конечно, же Joinfo.ua разделит их на две категории – мужские и женские имена.

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Мужчины-Тельцы





Мужчины-Тельцы очень любят деньги. И любовь эта проявляется в их накоплении, а не транжирстве. Поэтому Тельцов можно увидеть занятыми там, где эти деньги есть. У них отличный нюх на это. Также мужчины, родившиеся под этим знаком, оптимисты и их не назовешь слабохарактерными. Они живут на полную, не перенося полутонов. Поэтому энергия часто их быстро покидает (из-за веселого образа жизни). Поэтому для них так важно хорошо зарабатывать.

Это романтичная натура, с очень выраженной привлекательностью. Они отличные папы, замечательные мужья, потому что верные на всю жизнь. Партнершу они ищут тоже открытую, верную, надежную и с такими же принципами как у него. Избранницам будет нелегко хотя бы потому, что придется принимать упрямство и гордость, самоволие и строптивость. И лучше этих ребят не злить, они могут отомстить.

Имена для мужчин-Тельцов

Имена, которые подойду для представителей этого знака среди мужчин: Александр, Анатолий, Вадим, Денис, Марк. Например, российский император Александр 2, украинский актер и режиссер Марк Кропивницкий, физик Денис Габор или украинский писатель Вадим Собко.

Женщины-Тельцы





Женщины-Тельцы замечательные хранительницы очага. Они с легкостью справляются с любой домашней работой – будь это ухаживание за ребенком, или колдовство на кухне. Везде справятся на отлично с плюсом, чем вызовут сердечный приступ у многих завистников. В быту они реалисты и практичны. Хотя сами по себе обладают врожденной привлекательностью, женственностью, нежностью.

Как вы поняли, в первую очередь для них стоит дом и семья. Поэтому ищут партнера, который постоит дом, посадит дерево и поможет родить сына, чтобы она могла одарить всех своей любовью и вниманием. Они любят выглядеть хорошо, поэтому делают все, чтоб сохранить красоту до старости и не превратиться в сморщенное яблоко. Поэтому если мужчина где-то проштрафился – ему это не забудут до конца его дней.

Девушки с этим знаком труднодоступные. Их надо завоевать. Они бывают вспыльчивые и эмоциональные, их энергии хватит на всех. Но в тоже время они могут взорваться и выплеснуть такой поток агрессии, что мало кто сможет понять, как такое количество поместилось в этой хрупкой особе.

Имена для женщин-Тельцов

Девочек-Тельцов лучше называть Дианой, Зоей, Инной, Ириной, Майей, Риммой, Элеонорой. Яркий пример, негритянская певица Элеонор Фитцджеральд.

А вообще, независимо от пола, Тельцы тонкие натуры. Их волнует живопись и музыка. Они мыслят масштабно, не размениваясь по мелочам. Они преданные и готовы любить. Также они любят деньги и умеют их зарабатывать. При этом не транжиры и щедрые особы. Удивительное сочетание, сравнимо разве что с магией. Эти люди обладают удивительной способностью – терпеть. При чем все на свете. Их мало кому удается вывести из себя. Потому что надо в такой момент перейти все возможные и невозможные грани. Но даже, взрываясь и давая обидчику отпор, они остаются замечательными людьми, на которых можно положиться всегда.

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