Рекорд века: индийские власти изъяли полторы тонны героина





Рекорд века был поставлен индийскими властями по изъятию героина. ИноСМИ сообщают, что правительство Индии задержало судно, на борту которого находилось полторы тонны «белого порошка», передает Joinfo.ua.

Ранее мы сообщал о том, что в Кувейте был задержан голубь-контрабандист с партией наркотиков, переправляющий их из Ирака.

Во сколько оценивается изъятый героин

Журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт выяснил, ссылаясь на местную прессу штата Гуджарат, что крупная партия наркотического вещества была изъята береговой охраной. По их словам, на борту судна находилось 1,5 тонны героина, оцениваемого в 546 миллионов долларов. Данный факт считается самой крупнейшей единичной партией наркотиков.



В перевозке контрабанды задержаны несколько человек.

Ранее мы сообщали о том, что в Японии на борту самолета экипаж обнаружил золотые слитки весом в несколько десятков килограмм.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260580-news.html