Новости Сирии сегодня, 31.07.2017: карта боевых действий, ситуация сейчас, свежие новости Сирии сегодня, 31 июля 2017





Конфликт в Сирии продолжает оставаться в центре внимания мировых СМИ. Ведь на регулярной основе из этой страны поступают сообщения о вспышках напряженности. Происходит это по большей части из-за стремления террористов силовым путем завоевать те или иные территории. Но каждый раз они натыкаются на мощное противостояние правительственной армии.Военная операция в Сирии перевела российские воздушно-космические силы в «высшую военную лигу». Об этом Дмитрий Рогозин рассказал накануне.По мнению вице-премьера Кабмина РФ, действия российских ВКС против террористов на территории САР, «мгновенность» переброса на «удаленный театр военных действий» и даже то, в каком состоянии находится наша авиация, говорит об этом."Система обслуживания самолетов продемонстрировала возможности поддержания боевого состава авиации, находящегося в зоне боевой операции, в состоянии абсолютной исправности", - поведал Рогозин.При этом вице-премьер российского правительства подчеркнул, что «точность попадания средств поражения убедила нас в том, что следует увеличить заказы этих систем».Сотрудничество России и США по Сирии улучшилось за последнее время. Об этом в интервью телекомпании ABC заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.«В действительности мы в последнее время работаем более позитивным образом по Сирии. Я надеюсь, что этот позитивный опыт может распространиться и на другие сферы», - сообщил заместитель министра.Рябков назвал происходящее в Сирии ярким примером того, что «все еще возможно» и отметил, что Россия и США остаются партнерами по астанинскому и женевскому процессам и другим, связанным с Сирией проблемам.«Мы работаем по гуманитарным вопросам. Несмотря на разногласия, мы добились огромного прогресса в ликвидации сирийской военной химической программы», - отметил Рябков.Дипломат отметили, что еще есть надежда на то, что Сирия снова станет стабильным, интегрированным в международную систему суверенным государством. По словам Рябкова, сирийцы должны сами решать судьбу страны, а России и США следует помогать народу Сирии.Несколько часов назад сирийская армия, преодолев все сложности возникшие на пути, наконец приступила к освобождению города ас-Сухна от террористов «Исламского государства». На протяжении нескольких суток населенный пункт подвергается массированным обстрелам артиллерии и авиации. Таким незатейливым способом правительственные войска намерены расчистить путь штурмовым группам, чтобы у последних появилась возможность приблизится к оборонительным порядкам джихадистов. На данный момент сирийским бойцам с огромным трудом удалось войти в город и захватить несколько строений на западной его окраине.Отметим, ас-Сухна остается последней крупной крепостью боевиков на пути правительственных войск к осажденному Дейр-эз-Зору. Лидеры исламистов также понимают важность населенного пункта, поэтому в пятницу вечером доставили в город крупную партию оружия, включая ПТУРСы и мелкокалиберные артиллерийские орудия.Боевик самопровозглашенного «Халифата», вооруженный поясом шахида, устроил взрыв возле здания, в котором проходили переговоры между бандформированиями «Хайят Тахрир аш-Шам», «Харакат Ахрар-аш-шам», а также старейшинами племени аль-Наджар. Сходка проводилась в одном из контролируемых джихадистами небольшом поселке на юге провинции Алеппо.«Черный» вместе с бомбой пытался проникнуть внутрь здания, но на входе был остановлен охранниками, которые ценой своих жизней спасли высокопоставленных представителей группировок. По неподтвержденной информации три человека погибли, до 10-и ранены. Среди убитых нет мирных жителей, только боевики охранявшие объект.Самолеты международной коалиции во главе с Соединенными Штатами нанесли авиаудар по городу Абу Кемаль в восточной провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает сирийское государственное агентство «SANA» - 6 человек погибли, еще 10 получили ранения. По информации издания, несколько бомб взорвались на территории больницы аль-Аиша и местного спортивного клуба, расположенного на площади Эш-Шухада.Отметим, вчера проамериканская коалиция атаковала форпосты джихадистов в городе аль-Маядин, однако, от бомб снова пострадали жители населенного пункта - погибло 10 человек, из них 5 детей. За текущий месяц это уже 4-ый авианалет коалиции в провинции Дейр-эз-Зор, в результате которого страдает мирное население.В конце июня авиация США уже наносила удары по городу аль-Маядин и расположенному неподалеку поселку Ат-Деблян. В тот раз погибло 90 граждан.Вооруженные силы Турции вошли в район Кобани на севере Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщают СМИ, подконтрольные силам курдов.По данным курдского агентства ANHA, турецкие военнослужащие заняли деревни Бобене и Сифтеке. Также поступают сведения о минировании территории.Ранее стало известно об отступлении запрещенной в РФ организации «Исламское государство»* в Ракке.

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