Свежие новости России и мира сегодня, 31.07.2017: события дня, обзор последних новостей от 31 июля





Обзор последних новостей России и мира, о которых уместно рассказать сегодня, 31 июля 2017 года, сообщает о множестве событий. В частности, выделим следующие из них: Дмитрий Рогозин унизил Румынию стихами с цитатой Владимира Путина. Немцы не поддерживают новые антироссийские санкции со стороны США. Россиян жестко ответила США на новые санкции.Дмитрий Рогозин продолжил заочную полемику с румынскими чиновниками, развернувшими его самолет в небе над Европой. На этот раз вице-премьер ответил им стихами, в которых использовал слова, сказанные не так давно Владимиром Путиным.На своей странице в Facebook Рогозин опубликовал стихотворение, посвященное румынским властям, которые назвали его "санкционной персоной". Произведение называется "Пониженной социальной ответственности люди".Напомним, что такое же выражение использовал Владимир Путин, называя так путан. Глава государства комментировал сообщения о том, что президент США Дональд Трамп во время визита в Москву якобы пригласил в отель проституток.Фраза "девушки с пониженной социальной ответственностью" прозвучала в Москве во время совместной пресс-конференции президентов России и Молдавии в январе 2017 года.За несколько часов до публикации стихотворения Дмитрий Рогозин не менее эмоционально отреагировал на ситуацию с самолетом, на котором он летел в Кишинев на своей странице в Twitter.Сегодня, 28 июля, вице-премьер России Дмитрий Рогозин летел в Кишинев обычным рейсом российской авиакомпании S7 на переговоры с руководством Молдавии. Румынские власти не дали пересечь самолету свое воздушное пространство, и он был вынужден уйти на запасной аэропорт Минска. Чиновники так оправдались за свое нелепое решение: они заявили, что самолету запретили входить в воздушное пространство страны потому, что на борту была "санкционная персона". Откуда в Бухаресте узнали, что именно в этом самолете летит Дмитрий Рогозин, остается загадкой.Около 83% опрошенных немцев высказались против введения Соединенными Штатами новых антироссийских санкции, которые могут затронуть интересы европейских компаний. Данные проведенного социологами опроса опубликован на информационном портале Spiegel Online.При этом отмечается, что за введение санкций выступили 6% респондентов, а еще 11% предпочли воздержать от ответа. Такие результаты эксперты от части связывают с проведенными недавно в Германии дебатами, на которых участники пришли к консенсусу, что инициативы Вашингтона могут отразиться на экономике страны, в частности, на энергетике. Вышеупомянутый вопрос был одним из многих, заданный в опроснике.Рядом с этим 13% немцев заявили о том, что считают Соединенные Штаты надежным энергетическим партнером в то время, как в 2013 году данный показатель составлял около 50%.Известно, что над проектом работали специалисты из института Forsa. Заказчиком числится компания Wintershall, являющаяся дочерней фирмой корпорации BASF, которая непосредственно занимается строительством Северного потока-2.Президент России Владимир Путин накануне подписал документ, с помощью которого в обозримом будущем будет осуществлена высылка из страны ряда американских дипломатов. На такой шаг глава государства пошел после того, как стало ясно, что президент США Дональд Трамп одобрил новые антироссийские санкции.Российский президент Владимир Путин заявил, что персонал американских дипломатических миссий в России сократится на 755 человек.По словам российского лидера, после сокращения персонал американских и российских дипломатических миссий станет равным. По 455 с каждой стороны, - уточнил Путин.По мнению главы государства, эта мера будет «чувствительной». 755 человек будут вынуждены прекратить свою деятельность в России, - подчеркнул Путин.

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