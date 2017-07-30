Лунный календарь стрижек: благоприятные дни августа 2017 года





Незаметно пролетели два месяца лета. Многие успели отдохнуть на море и теперь, загоревшие и посвежевшие, планируют поход в салон. Joinfo.ua расскажет, какие дни в августе по лунному календарю наиболее благоприятны для стрижки, окрашивания и ухода за волосами.

Про Луну и дни недели

Влияние Луны на жизнедеятельность человека известна давно. В зависимости от того, какое зодиакальное созвездие проходит Луна, меняется настроение человека. Одни дела получаются лучше, а другие, даже самые привычные, из рук вон плохо. Чтобы не попасть впросак, знающие люди стараются планировать свои действия по Лунному календарю. К примеру, не начинать важные дела на убывающей Луне. Рациональнее выждать несколько дней и стартовать на растущей, когда ночное светило набирает силу и придает импульс делам на Земле.





Благоприятными для стрижки считаются дни, когда Луна проходит через созвездия гривастых Львов и педантичных Дев. Однако, в астрологии не все так однозначно. Если в знак Льва Луна зашла в воскресенье, от похода в салон лучше воздержаться. В воскресенье особенно крепка связь с ангелом-хранителем. Она нарушается при любых изменениях в организме. В этот день лучше воздержаться от депиляции, обрезания ногтей, стрижки волос.

Вообще, у каждого знака зодиака есть свой удачный день недели, когда звезды особенно благосклонны к представителям того или иного знака. К примеру, воскресенье, очень хороший день для Близнецов. Однако стричься в этот день ребячливым Близнецам астрологи не советуют, чтобы не оттолкнуть их ангела-хранителя. Красить волосы, особенно натуральными средствами, в эти дни не возбраняется.

Как правило, в каждом месяце всего несколько дней, когда стрижка получается "Вау! Просто класс!" Большинство – нейтральные и несколько дней неблагоприятные, когда к парикмахерскую лучше не посещать, все равно стрижка будет неудачной.

Благоприятные дни для стрижек в августе

5, 22 и 23 августа





В эти дни стрижки будут очень удачными. Остриженные волосы станут сильнее, гуще и здоровее. Удачно пройдет окрашивание волос, разнообразные эксперименты с цветом.

Нейтральные дни для стрижек в августе

1-4, 7-10, 12, 14-17, 19, 21, 24-26, 28-31 августа

В эти дни следует посетить парикмахера, чтобы поддержать форму стрижки. Эксперименты в окрашивании и остригании волос не оправдают ожиданий.

Неблагоприятные дни для стрижек в августе

11, 18 августа и воскресенья: 6, 13, 20, 27 августа

В эти дни лучше не переступать порог салонов красоты. Стрижка, сделанная первоклассным мастером, только расстроит вас. Он вроде поймет все ваши пожелания, но прическа получится такой, что подчеркнет недостатки и замаскирует достоинства.

Журналист ДжоИнфоМедиа Ксения Иваниченко посетила парикмахера в благоприятный день июля – 27-го числа. И написала эту статью, который день пребывая в хорошем настроении от того, что стрижка получилась на редкость удачной!

Хорошего всем дня!

Напомним, у каждого из нас есть икона-оберег по дате рождения. Молитвы перед ней обладают особой силой, защищающей от бед и болезней.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260184-news.html