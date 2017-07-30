Новые сферы искусства: Мир фантастики в румынском баре

Наряду со скульптурами в доспехах, механическими животными на рисунках шариковыми ручками художника Marcomatic, картинами и фигурками из металлолома и хлама, стиль стимпанк завоевывает все новые и новые сферы искусства, в частности, дизайн, сообщает Joinfo.ua.

Плод фантазий дизайнеров компании 6th Sense оживает в румынском баре «Joben Bistro», оформление которого выполнено в так модном в наше время стиле стимпанк. Приглушенный свет и массивная деревянная мебель под викторианскую эпоху в совокупности с медными трубами и стилизованными под старину телевизорами и граммофонами, создают впечатление путешествия в виртуальную реальность. Дирижабль на потолке является финальным аккордом этой симфонии.

Проникнуться стилем стимпанк и ощутить себя персонажем фантастической истории помогают украшающие бар «Joben Bistro» арт-объекты в псевдовикторианском или ретро- стиле, такие как голова оленя или абажуры на лампах в виде шляп-цилиндров.

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