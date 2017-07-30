Владимир Путин на параде в честь ВМФ: прямая трансляция





Пока в обществе гадают, пойдет ли президент Владимир Путин на новый срок правления страной, он принимает парад Военно-морского Флота Российской Федерации. Прямая трансляция события доступна каждому, передает Joinfo.ua.

Сегодня, 30 июля, в Санкт-Петербурге проходит парад ВМФ, который традиционно принимает глава государства. Журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт напоминает, что данное мероприятие проходит в России ежегодно в последнее воскресенье июля.

Согласно указу, военно-морской парад проходит в Санкт-Петербурге «в ознаменование славных побед Военно-морского флота, внёсших значительный вклад в дело защиты Отечества».

Прямая трансляция парада ВМФ





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