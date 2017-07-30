Свежие новости России и мира сегодня, 30.07.2017: события дня, обзор последних новостей от 30 июля





Самые последние новости России и мира, о которых мы решили рассказать сегодня, 30 июля 2017 года, передают информацию о следующих событиях: Москва была вынуждена сделать Дональду Трампу последнее предупреждение. Боливия выступила с осуждением новых санкций, введенных США против России. Николай Азаров высмеял "новые рекорды" Украины в экспорте зерна.Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал введение ограничения на количество американских дипломатов в нашей стране. По его словам, это ответная мера Москвы на новые антироссийские санкции.Рябков выступил с предостережением Вашингтону, подчеркнув, что если давление со стороны США продолжится, то последуют ответные меры. "Мы об этом американцам сказали и предупредили. Мы не исключаем для себя таких шагов, чтобы привести их в чувство", - сказал он.Дипломат подчеркнул: в Москве ждали ровно семь месяцев, что Вашингтон одумается и вернет незаконно арестованную российскую дипсобственность в США. Однако этого не произошло. "Нам пытались выдвигать всякие неприемлемые условия, и в итоге чаша терпения переполнилась", - заявил замглавы российского МИДа. По мнению Рябкова, санкции - это инструмент запугивания, который США используют для достижения своих целей.Напомним, МИД России в пятницу, 28 июля, объявил об ответных мерах на новые американские санкции. Так, во внешнеполитическом ведомстве сообщили о необходимости сокращения технических работников посольства США в Москве, генеральных консульствах в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а также во Владивостоке.Их количество будет приведено в соответствие с числом российских дипломатов и техперсонала, которые находятся сейчас в США. "Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сокращается до 455 человек", - сказано в заявлении.Помимо прочего, из ведения посольства США будут изъяты некоторые объекты недвижимости, расположенные в российской столице. Среди них - дача в Серебряном Бору на западе Москвы, а также комплекс складских помещений на Дорожной улице.Несколько ранее Сенат США (верхняя палата конгресса. - Прим. ред.) подавляющим большинством голосов проголосовал за ужесточение санкций против России. Однако документ еще должен подписать президент Дональд Трамп. Тем не менее эксперты практически не сомневаются, что глава государства одобрит законопроект. И это притом что нормативно-правовой акт ограничивает конституционные полномочия Трампа, запрещая ему снимать с России санкции без разрешения конгресса.Кроме того, документ вводит ряд экономических мер. Например, ограничивает максимальный размер инвестиций в нефте- и газопроводы, а также участие американских компаний в совместных с Россией энергетических проектах. Также прямо говорится о необходимости противодействия строительству газопровода "Северный поток - 2", который позволит диверсифицировать поставки голубого топлива из России в Европу.Эво Моралес, президент Боливии, считает, что новые санкции США против России несут угрозу для многостороннего мира, международного права и ООН. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Twitter.Президент Боливии не согласен с новыми односторонними санкциями США против России и отмечает, что они несут реальную угрозу. Он отметил, что Боливия их отвергает. Ранее Моралес уже неоднократно высказывал свои симпатии президенту России Владимиру Путину, и стране в целом.Стоит отметить, что российское посольство в США заявило о том, что американскому государству не удастся запугать Россию своими санкциями, так как методы нажима и давления на страну не действуют, а уж мира между государствами подобным образом им не добиться.Бывший глава правительства Украины Николай Азаров назвал «маркетинговым ходом» отчет министерства аграрной политики Украины о «рекорде» по вывозу зерна из Украины. Свое мнение Азарова высказал в социальной сети Facebook.По словам Николая Яновича, украинцы стали потреблять значительно меньше мяса и молочных продуктов. Он полагает, что урожаи не делают жизнь украинцев лучше.Украина стала работать на «дядю» и на аграрных олигархов, - добавил бывший премьер.Накануне Азаров рассказал, чем обернется для Украины вражда с Россией. Азаров назвал беспрецедентным уровень поддержки, который оказывала Россия Украине в прежние годы. По его мнению, курс на вражду с Москвой является для Киева губительным."Тщетно надеяться на помощь ЕС и США. После смены власти необходимо налаживать отношения с Россией", - убежден бывший украинский премьер.

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