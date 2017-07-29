Рекордное количество воздушных шаров синхронно поднялись в небо во Франции





Крайне сложный в исполнении мировой рекорд установили во Франции, где одновременно поднялись в небо 456 воздушных шаров, сообщает Joinfo.ua.

Чтобы удалось поднять в небо одновременно такое количество гигантских воздухоплавательных аппаратов, пришлось выстроить их в четыре линии, длина каждой из которых составила шесть километров.





Такого рода синхронный взлет крайне сложен технически, так как шары расположены на близком расстоянии друг от друга, и велик риск, что корзина повредит оболочку шара соседа. Несмотря на то, что в этот раз один из шаров зацепил ЛЭП, все завершилось благополучно.

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