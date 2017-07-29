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Чемпион Европы по борьбе найден мертвым на берегу Байкала


Чемпион Европы по борьбе найден мертвым на берегу Байкала

Двадцатилетнего мастера спорта по вольной борьбе Юрия Власко нашли мертвым на берегу Байкала в Бурятии, передает Joinfo.ua


По словам тренера парня, Власко входил в молодежную сборную России и был одним из самых перспективных спортсменов в полутяжелой весовой категории.


Двадцатилетний спортсмен в жизни был спокойным, тихим и вежливым человеком, рассказал тренер Анатолий Маргиев.


"Это серьезная потеря для российской борьбы", — отметил Маргиев.


Последняя поездка


По данным местных СМИ, трагедия произошла в Бурятии. Власко поехал на Байкал, в село Горячинск Прибайкальского района, чтобы показать природу гостям международного турнира по вольной борьбе среди юниоров на призы Бориса Будаева. По словам близких спортсмена, его убили, ударив ножом в сердце. Следственный комитет по Республике Бурятия начал расследование.


Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, в Лондоне во время спортивной тренировки погиб паралимпиец из ОАЭ


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/259734-news.html
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