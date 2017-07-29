Чемпион Европы по борьбе найден мертвым на берегу Байкала





Двадцатилетнего мастера спорта по вольной борьбе Юрия Власко нашли мертвым на берегу Байкала в Бурятии, передает Joinfo.ua

По словам тренера парня, Власко входил в молодежную сборную России и был одним из самых перспективных спортсменов в полутяжелой весовой категории.

Двадцатилетний спортсмен в жизни был спокойным, тихим и вежливым человеком, рассказал тренер Анатолий Маргиев.



"Это серьезная потеря для российской борьбы", — отметил Маргиев.

Последняя поездка

По данным местных СМИ, трагедия произошла в Бурятии. Власко поехал на Байкал, в село Горячинск Прибайкальского района, чтобы показать природу гостям международного турнира по вольной борьбе среди юниоров на призы Бориса Будаева. По словам близких спортсмена, его убили, ударив ножом в сердце. Следственный комитет по Республике Бурятия начал расследование.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, в Лондоне во время спортивной тренировки погиб паралимпиец из ОАЭ

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