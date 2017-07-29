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Отдых 200 россиян на турецком курорте нарушил пожар в отеле


Отдых 200 россиян на турецком курорте нарушил пожар в отеле


В турецком Кемере сегодня до 200 россиян были эвакуированы из горящего пятизвёздочного отеля. Несколько человек пострадали, но их жизни и здоровью ничего не угрожает, передает Joinfo.ua


Повода для паники нет



Отдых 200 россиян на турецком курорте нарушил пожар в отеле

По словам консула России в Анталье Алексея Шиванова, ситуация стабилизировалась. Пожар потушен. Опасности для жизни и здоровья российских туристов нет. Теперь с клиентами работают туроператоры. Возможно, некоторые отдыхающие захотят переехать в другой отель.


По предварительным данным, причиной пожара могла стать проблема с проводкой в кухне отеля. Некоторых туристов приходилось снимать с балконов при помощи пожарных лестниц.




Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, с масштабным пожаром в Киеве сегодня боролись 17 экипажей спасателей


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/259733-news.html
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