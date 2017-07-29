Отдых 200 россиян на турецком курорте нарушил пожар в отеле





В турецком Кемере сегодня до 200 россиян были эвакуированы из горящего пятизвёздочного отеля. Несколько человек пострадали, но их жизни и здоровью ничего не угрожает, передает Joinfo.ua

Повода для паники нет





По словам консула России в Анталье Алексея Шиванова, ситуация стабилизировалась. Пожар потушен. Опасности для жизни и здоровья российских туристов нет. Теперь с клиентами работают туроператоры. Возможно, некоторые отдыхающие захотят переехать в другой отель.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать проблема с проводкой в кухне отеля. Некоторых туристов приходилось снимать с балконов при помощи пожарных лестниц.





Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, с масштабным пожаром в Киеве сегодня боролись 17 экипажей спасателей

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