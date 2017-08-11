"Мегафон", новые тарифы с 10 августа 2017: оператор поднял стоимость услуг

Опубликован список изменений в архивных тарифах оператора связи «Мегафон», как в «линейных» тарифах без абонентской платы, так и в пакетных. Изменения действуют с 1 и 10 августа 2017 года, информация ниже относится к столичному региону.Ранее сообщалось, что звонки на мобильные и городские номера других операторов регионов России, а также международные вызовы для абонентов «МегаФона» станут значительно дороже. В среднем цены вырастут на 25-80%, причем по ряду позиций произойдет удорожание более чем в шесть раз.Междугородные звонки подорожают на 25% - с 10 руб. за минуту до 12,5 руб. Тарифы на международную связь по основным направлениям вырастут еще сильнее. В среднем они увеличатся на 80%. Для пользователей архивных тарифных планов «О’Лайт», «Твое время», «Мобильный» звонки в страны СНГ подорожают почти в три раза - с 12 руб. за минуту до 35 руб., а звонки в Европу - в 4,6 раза, до 55 руб.Однако наиболее значительное повышение цены будет наблюдаться на исходящие звонки в Европу. По данным оператора, стоимость таких звонков в Европу на тарифе «Рублевый» увеличатся более чем в шесть раз - с 9 руб. за минуту до 55 руб. Стоимость звонков в остальные страны вырастет в среднем на 25%.Отметим, что ранее «МегаФон», напротив, снижал тарифы для столичных абонентов. Например, в начале июля для подписчиков тарифного плана «Переходи на ноль» он полностью отменил плату за внутрисетевые звонки.

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