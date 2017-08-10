Спиннер: что это такое и для чего он нужен, как им пользоваться, цена





С относительно недавнего времени большую популярность в нашей стране получило устройство под название спиннер. Его крутят в руке, а внешне он похож на небольших размеров пропеллер.Человек держит пальцами за внутреннюю, неподвижную, часть и раскручивает внешнюю. У "классического" спиннера три луча, но есть варианты и с двумя лучами, и с четырьмя, и круглой формы. Игрушку достаточно удобно вращать, по сравнению с другими предметами, что закономерно, ведь изобретена она была специально для этого. Создатели и дизайнеры при разработке предусмотрели все технологические нюансы и психологический фактор, срабатывающий в ситуациях, где может быть применен спиннер. Внешняя привлекательность, а нередко и эксклюзивный дизайн, изделия фактор привлечения внимания окружающих, способ повышения популярности владельца спиннера.Разброс цен следующий: от 200 руб. за самый простой до $10 тыс. за эксклюзивный дизайнерский спиннер из драгоценных металлов с инкрустацией бриллиантами.Интересно вспомнить о том, что спиннер изобрели в 1990-х и изначально преподносили как устройство, способствующее концентрации внимания, в первую очередь у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, а также у аутистов. Впрочем, у врачей до сих пор нет единого мнения об эффективности устройства. Главная опасность заключается в том, что ребенок может проглотить детали устройства.Эксперты рекомендуют не давать играть спиннером маленьким детям. Хотя он имеет сплошную конструкцию, но от удара гаджет может распасться на детали, которые ребенок может проглотить.Спиннеры вышли в лидеры по темпам роста поисковых запросов на Avito. Впервые спиннеры стали "заметны" на сайте в апреле 2017 года, когда число поисковых запросов превысило 5,2 тыс. Уже в мае этот показатель увеличился в 13 раз, до 72,9 тыс.

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