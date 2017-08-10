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Роуминг по России 2017: отменили или нет, последние новости


Роуминг по России 2017: отменили или нет, последние новости
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила антимонопольные дела в отношении МТС, "МегаФона", "Вымпелкома" и Tele2. Ведомство подозревает сотовых операторов "большой четверки" в необосновано высоких ценах на услуги связи в национальном роуминге. Дело было возбуждено 3 августа, о чем стало известно только накануне.

Ведомство с середины июля добивается от сотовых операторов, чтобы они выровняли цены за услуги внутрисетевого роуминга - звонки, СМС и интернет-сессии, совершаемые в сети своего оператора при поездках по стране. Операторы в каждом тарифном плане, по мнению ФАС, устанавливают чрезмерную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках.

Отмена роуминга внутри России может привести к среднему росту тарифов на услуги операторов "большой четверки". Так, стоимость минуты разговора подорожает всего лишь на "доли копейки". Такое заявление сделала начальник управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы Елена Заева.

Операторы могут компенсировать потери от отмены роуминга просто увеличив продажи и даже не повышая цен на услуги.

Представитель ведомства подчеркнула, что роуминг - это сверхдоход, поэтому с точки зрения антимонопольного законодательства операторы просто перестанут получать эту прибыль, что не требует обязательного ее возмещения.

"Получается, что если операторы решат все-таки перенести этот доход, получаемый от внутрисетевого роуминга, на другие услуги связи, то минута может подорожать на доли копейки", - уверяет чиновница.

Эксперты ФАС пришли к выводу, что у роуминга по России нет никаких обоснований. В конце июля ведомство вынесло предписание изменить тарифы, но ничего не произошло.


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