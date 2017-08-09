Как продлить жизнь смартфона: полезные советы





Пока ученые создают мобильные телефоны без аккумуляторов, народ простой все еще не знает банальных способов справиться с проблемой ранней смерти смартфонов. К счастью, способы предотвратить трагедию есть! Их собрал для вас портал Joinfo.ua.

Надо выключать смартфон!

Хотя бы раз в неделю его следует полностью отключать. А если режим работы гаджета — нон-стоп, то аккумулятор будет садиться гораздо быстрее! Кстати, будильник на смартфоне тоже существенно сажает аккумулятор — если помните, он работает и при выключенном аппарате. Так что хотя бы иногда выключайте смартфон, отключив и будильник тоже! Иначе придется рано или поздно менять батарею.

Не нужно держать включенным Интернет!

Постоянно включенный вай-фай делает все что угодно, только не продлевает жизнь смартфону. Представляете, сколько заряда аккумулятора ваш гаджет на это тратит?! Включайте Интернет только когда он вам действительно нужен. Кроме того, можно отключать и другие ненужные вам функции, которые включены по умолчанию. Порой это даже спасает технику от «глюков».

Не пользуйтесь смартфоном в жару и мороз!

Вследствие холодной или слишком жаркой погоды гаджет может просто выйти из строя. А если у него нет функции водонепроницаемости, то дождь и снег также могут «добить» вашу машинку.

Не оставляйте смартфон заряжаться ночью!





Да, это удобно — зарядить гаджет, пока вы спите. Но если он уже зарядился, а с зарядки вы его так и не сняли — батарея постепенно умрет. Потому лучше снимать его с зарядки еще до того, как индикатор покажет 100%. Не нужно перезаряжать батарею.

Не нужно ждать полной разрядки!

Лучшая зарядка — это 50-80%. Такую и следует поддерживать! Зарядиться с нуля до максимума для смартфона — все равно что для суперголодного человека съесть огромную порцию. Желудок будет болеть! А у смартфона будет «болеть» батарея.

Используйте только «родную» зарядку!

Если вам попадется подделка, это может как погубить батарею смартфона, так и вызвать пожар или даже взрыв! Так что это еще и опасно.

Смартфон нужно чистить!

Сиденья в туалете и кормушки ваших питомцев на квадратный сантиметр содержат меньше микробов, чем любой смартфон. Существуют специальные мягкие тканевые салфетки для очистки смартфонов, и даже устройства для дезинфекции. Не забывайте чистить зарядный порт — там может скапливаться мусор, который приводит к поломкам.

Не гуляйте по улице со смартфоном в руках!





Так его с меньшей вероятностью украдут. А воруют гаджеты в наше время не реже, чем в суровые девяностые. Особенно это актуально для владельцев «яблочных» и других дорогих гаджетов.

Защитите смартфон паролем!

В таком случае, даже если его украдут, с вашими личными данными ничего не будет. Хоть какое-то облегчение. А то при помощи учетных записей можно и до денег добраться, особенно если у вас на смартфоне стоит что-то вроде «ПРИВАТ24».

Не позволяйте приложениям включать геолокацию!

Круглосуточная геолокация ничего хорошего для смартфона не делает — только, опять же, сажает батарею. А это снижает срок работы гаджета! Приложения с картами и такси включат геолокацию вместе с запуском сами, так что не включайте ее дополнительно.

Отключите уведомления неактуальных для вас приложений!

Нужно ли объяснять, в чем здесь проблема? Конечно же, точно так же в зарядке. Если смартфон будет все время перепроверять информацию, долго он не проживет, увы.

Журналист ДжоИнфоМедиа Диана Линн напоминает: так как восьмого "айфона", вполне возможно, вовсе не будет, владельцы седьмых могут не расслабляться, думая, что при выходе нового они не станут жертвами ограблений. Увы, айфон - он всегда айфон! Так что берегите свои смартфоны, какого бы бренда они ни были - и все будет хорошо!

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