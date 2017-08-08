Авторизация
 
  • 19:31 – Какие имена подходят Знаку Зодиака Рак 
  • 19:30 – Не поделили историю: Украина и Польша спорят из-за кладбища во Львове 
  • 19:30 – ID-паспорта с цифровой подписью начнут выдавать в Украине уже осенью 
  • 19:29 – Подорожник и его полезные свойства: вылечит желудок и поможет при ангине 


Valve внесла коррективы в работу Tec-9 в основном клиенте CS:GO

Valve внесла коррективы в работу Tec-9 в основном клиенте CS:Global Offensive. Речь идет об обновлениях основного клиента игры.



Теперь благодаря изменениям Tec-9 будет повышена точность точечной стрельбы, быстрой стрельбы, количество патронов уменьшено в магазине до 18 единиц, а запас патронов в рюкзаке отныне составит 90 единиц. Что касается общих изменений в CS:Global Offensive, то тут эксперты исправили ошибки с выпрыгиванием из-за стен на de_inferno.

Также игроманам с ПК на Linux значительно будет упрощен запуск, что не может не радовать фанатов.
Автор: Вера Антонова


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264131-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
69.3400
+0.04%
81.8732
+0.13%
1.1559
+0.16%
0.2088
-0.14%