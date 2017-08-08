Valve внесла коррективы в работу Tec-9 в основном клиенте CS:GO

Теперь благодаря изменениям Tec-9 будет повышена точность точечной стрельбы, быстрой стрельбы, количество патронов уменьшено в магазине до 18 единиц, а запас патронов в рюкзаке отныне составит 90 единиц. Что касается общих изменений в CS:Global Offensive, то тут эксперты исправили ошибки с выпрыгиванием из-за стен на de_inferno.Также игроманам с ПК на Linux значительно будет упрощен запуск, что не может не радовать фанатов.Автор: Вера Антонова

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