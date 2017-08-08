Роуминг по России, отменен или нет: свежие данные о том, когда отменят роуминг





Роуминг по России среди сотовых операторов могут отменить в обозримом будущем. Правда, пока вопрос со сроками остается открытым. Как это часто бывает в нашей стране, возникли определенного рода трудности, а именно бюрократические проволочки, а также нежелание операторов исполнять требования ФАС.На текущий момент можно вспомнить о том, что предупреждение с требованием поменять тарифы внутрисетевого роуминга операторам выдали в середине лета.Согласно требование антимонопольной службы, отмена роуминга должна была случится в середине августа 2017-ого года. Плановая работа в данном направлении ведется специально созданной в 2014 г. рабочей группой при ФАС Российской Федерации, в состав которой входят уполномоченные Минкомсвязи РФ, Роспотребнадзора и непосредственно операторов. Решение об отмене внутрисетевого роуминга находиться на рассмотрении соответствующих органов.Примерно в такой же срок будет решен и вопрос об отмене государственного роуминга (понятие применяется при оказании услуг одного оператора связи его абоненту, находящемуся в зоне действия сети другого оператора). А уже затем у операторов остается порядка 10-ти дней, чтобы выполнить все нюансы и учесть детали процесса. "Термин "роуминг" должен использоваться только как техническое представление в рамках межоператорского взаимодействия, экономически и юридически роуминг должен быть отменен», - указал зампредседатель ФАС РФ.Взять под контроль роуминг в ФАС решили из-за монопольно высоких цен, пояснили в ведомстве.

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