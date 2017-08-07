Обзор карты боевых действий в Сирии сегодня, 07.08.2017: последние новости Сирии на сегодня, 7 августа





Ситуация в Сирии продолжает нагнетаться целенаправленным образом. Как не трудно догадаться - это происходит по большей степени из-за преступных деяний террористических группировок, которые в большом количестве орудуют на территории страны. Эксперты в подобных условиях затрудняются ответить на вопрос, как будет развиваться обстановка в Сирии в ближайшее время.Боевики установили жесткий контроль над палестинскими беженцами в лагере Ярмук.Местные жители рассказывают, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) устанавливают в лагере палестинских беженцев, который расположен в провинции Дамаск, камеры видеонаблюдения. Это делается для того, чтобы контролировать перемещение палестинцев, а также следить за трафиком людей, прибывающих из населенного пункта Ялда.Источник отметил, что игиловцы начали разрушать надгробия, установленные на местном кладбище при помощи кувалд. Свои действия террористы фиксируют на видеокамеры и называют «борьбой с неверными».Главнокомандующий альянса «Свободная сирийская армия» Джаиш Наср призвал всех оппозиционеров бойкотировать предложения САА.Медиа-крыло «Свободной сирийской армии» опубликовало обращение главнокомандующего «умеренными» боевиками с призывом ко всем оппозиционным бандформированиям. Джаиш Наср предложил всем группировкам, признанным Западом «умеренными», объединиться и полностью игнорировать любые предложения со стороны официального Дамаска.Ранее сообщалось, что руководство международной коалиции во главе с США приказало своим «умеренным» боевикам отказаться от столкновений с Сирийской арабской армией и сконцентрироваться я на борьбе против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).Армия Турции предоставила «умеренным» оппозиционерам бронетехнику для боевых действий в районе Африн.«Умеренные» боевики из состава протурецкого альянса «Свободная сирийская армия» получили от Анкары 12 единиц бронетехники. ССА ведет регулярные обстрелы позиций курдского ополчения, а также курдских поселений. Артиллерийскую поддержку боевикам оказывает армия Турции.Ранее сообщалось, что Анкара намерена полностью зачистить северную часть провинции Алеппо от курдского населения. Эксперты считают, что регулярные атаки имеют целью снять осаду «Отрядов народной самообороны» (YPG) с Ракки для того, чтобы в дальнейшем установить контроль в данной сирийской провинции.Вчера правительственные войска в ходе ожесточенных боев освободили город ас-Сухна. Еще в субботу сирийские подразделения, прорвав линию фронта, проникли в южные и юго-западные районы населенного пункта. После подавления огневых точек авиацией и прибытия подкрепления, армейцы продавили оборону джихадистов и в воскресенье изгнали их из центральных и северных кварталов.Сегодня утром правительственные войска выбили противника с господствующих высот южнее Сухны. Таким образом, под контроль сирийских военных перешли холмы Раджм Аль-Кунь, Телул Аль-Милх и Таль Абу-Кал. В этой операции убито 9 боевиков ИГ.По некоторым прогнозам ударная группировка ВС САР на этом направлении не будет наступать в сторону Дейр-эз-Зора, а сосредоточиться на зачистке «кармана» в центральной Сирии и займется освобождением города Акербат в Хаме.Сирийская артиллерия продолжает обрабатывать позиции ИГИЛ в окрестностях города Акербат. Однако, на пути ВС САР построена глубоко эшелонированная оборона, поэтому битва за данный населенный пункт ожидает быть тяжелой.В настоящее время правительственные войска заняты очисткой прилегающей к нему территории и взятием под контроль близлежащих населенных пунктов. Так, например, сегодня утром освобожден поселок Джабаба Марина.После занятия правительственными войсками в Айн Тарме АЗС Санбол и прилегающей к ней территории, сирийские военные не стали продвигаться дальше, закрепившись на занятых позициях. Вместо этого силовики устроили «джихадистам» «веселые выходные», организовав массированный обстрел с применением систем залпового огня, тактических ракет «Элефант» и накрывая опорные пункты противника с воздуха.Боевики «Файлак ар-Рахман» пытались отвечать, используя пушки «Омар», но этот огонь оказался неэффективен и быстро подавлен.После артподготовки ночью силовики атаковали в районе Аль-Манашер г. Джобар, захватив несколько зданий.В ходе ночной операции убито около 20 джихадистов и до 40 получили ранения.На севере Латакии не утихают провокации, устраиваемые исламистами. Протурецкие боевики от использования ПТРК и минометных обстрелов, перешли к более тяжелому оружию, начав применять бронетехнику. В воскресенье утром повстанцы из «Первой прибрежной дивизии» (FSA) накрыли из орудия танка Т-55 опорный пункт ВС САР на высоте Рашо. Огонь корректировался при помощи беспилотника.Обычно стороны не применяли до этого бронетехнику, из-за особенностей горного рельефа. До этого фиксировались лишь единичные случаи. Пока неизвестны результаты данной провокации и жертвы со стороны армейцев. Несмотря на установление в этом регионе зоны деэскалации, мятежники продолжают обстреливать позиции силовиков.

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