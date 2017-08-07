Лунное затмение 7 августа: время, где смотреть в Москве, когда начнется





Сегодня вечером, 7 августа 2017 года, жители почти всей России, исключением станут лишь Чукотка и Камчатка, станут свидетелями частичного лунного затмения. Подобное явление бывает от двух до четырех раз в год. Но в этот раз затмение будет неполное, то есть скроется не вся луна, а только ее часть."Если установится хорошая погода, то затмение будет видно отовсюду. Так как затмение в этот раз частичное, то тенью земли закроется только одна четвертая луны и начнется оно в 20:25 по московскому времени. Но его максимальная фаза придется на 20:45. Если жители выйдут на улицу, то на Востоке, когда взойдет луна, они увидят, что нижняя ее часть прикрыта земной тенью. Это будет выглядеть, как будто нижний кусочек отрезан от луны", - поведал заведующий кафедрой астрономии и космической геодезии КФУ Ильфан Бикмаев.В этот раз «зрители» заметят, что лунный диск поменяет свой цвет и станет бордово-красным. Следующее лунное затмение должно состояться 18 января 2018 года и, как ожидается, оно уже будет полным.В обеих столицах наиболее благоприятный момент для наблюдения за Луной в тени Земли - это примерно 21:20, когда наш естественный спутник глубже всего погрузится в земную тень.Хотя в этот момент Луна будет располагаться достаточно низко над горизонтом, красивое небесное явление будет доступно для наблюдения невооруженным глазом, а также в бинокли и телескопы. Также без дополнительной оптики можно будет наблюдать бордово-красный - «кровавый» - цвет «спрятавшийся» Луны.Астрологи советуют в этот день забыть и "отпустить" все прошлые неудачи и сконцентрироваться на будущем. Например, взять листок и спланировать свою жизнь на 5 лет вперед.Также в день лунного затмения астрологи не советуют принимать участие в массовых мероприятиях и находиться в местах массового скопления народа. Не стоит решать важные денежные вопросы и делать крупные покупки. Не стоит также подписывать важные договоры и документы.

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