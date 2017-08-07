Роуминг по России: отменен или нет, свежие данные на сегодня





Уже совсем скоро операторы сотовой связи могут быть оштрафованы из-за нежелания пересматривать цены на национальный роуминг. Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проинформировала о возможности возбуждения дела в отношении таких крупных операторов, как Tele2, "Мегафон", МТС и "Вымплеком" за установление высоких цен на роуминг.С момента получения предупреждения от ФАС операторы сотовой связи должны изменить условия тарифных планов в течение 14 дней. Таким образом ожидается, что к середине августа операторы мобильной связи в РФ отменят внутрисетевой роуминг. В первую очередь это относится к так называемой большой четверке - МТС, Билайн, Мегафон и Теле2.Свежая информация на этот счет указывает на то, что добиться полной отмены роуминга в России не позднее первого квартала 2018 года рассчитывает Федеральная антимонопольная служба. Тем сотовым операторам, которые будут сопротивляться, грозят штрафы.Взять под контроль роуминг в ФАС решили из-за монопольно высоких цен, объяснили в ведомстве. В отношении "большой четверки" операторов возбуждено дело по вопросу национального роуминга. Есть у антимонопольного ведомства и вопросы к тарифной политике мобильных операторов в части внутрисетевого роуминга. Так, находясь в командировке в другом регионе, абоненты платят больше, чем дома."Различия в тарифах могут быть только экономически обоснованными. Десятикратную разницу в тарифах при перемещении абонентов из одного региона в другой невозможно обосновать никакими обстоятельствами", - пояснил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.Предупреждение с требованием изменить тарифы внутрисетевого роуминга операторам выдали в июле. Выполнить требования должны к середине августа. Рассмотрение вопросов может затянуться максимум до конца первого квартала 2018 года, полагают в ведомстве.

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