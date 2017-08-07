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Роуминг по России, отменен или нет: когда отменят, последние новости


Роуминг по России, отменен или нет: когда отменят, последние новости
К роумингу по России среди операторов мобильной связи в настоящее время приковано повышенное внимание. Связано это с недавним требованием со стороны ФАС о надобности отмены роуминга по России внутри одного оператора.

Как не трудно догадаться - россияне восприняли это известие радужно. Правда, учитывая бюрократическую составляющую, что всегда присутствует в нашей стране, говорить с уверенностью о сроках реализации данной затеи пока не приходится. Впрочем, в информационном пространстве присутствуют определенные временные отрезки.

17 июля ФАС предупредила крупнейших сотовых операторов о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и в поездках по России. С момента получения предупреждения от ФАС операторы сотовой связи должны изменить условия тарифных планов в течение 14 дней.

Таким образом ожидается, что к середине августа операторы мобильной связи в РФ отменят внутрисетевой роуминг. В первую очередь это относится к так называемой большой четверке - МТС, Билайн, Мегафон и Теле2.

Свежая информация на этот счет указывает на то, что добиться полной отмены роуминга в России не позднее первого квартала 2018 года рассчитывает Федеральная антимонопольная служба. Тем сотовым операторам, которые будут сопротивляться, грозят штрафы.

Взять под контроль роуминг в ФАС решили из-за монопольно высоких цен, объяснили в ведомстве. В отношении "большой четверки" операторов возбуждено дело по вопросу национального роуминга. Есть у антимонопольного ведомства и вопросы к тарифной политике мобильных операторов в части внутрисетевого роуминга. Так, находясь в командировке в другом регионе, абоненты платят больше, чем дома.

"Различия в тарифах могут быть только экономически обоснованными. Десятикратную разницу в тарифах при перемещении абонентов из одного региона в другой невозможно обосновать никакими обстоятельствами", - пояснил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

Предупреждение с требованием изменить тарифы внутрисетевого роуминга операторам выдали в июле. Выполнить требования должны к середине августа. Рассмотрение вопросов может затянуться максимум до конца первого квартала 2018 года, полагают в ведомстве.

В данный момент в России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263582-news.html
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