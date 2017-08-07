Роуминг по России, отменен или нет: когда отменят, последние новости





К роумингу по России среди операторов мобильной связи в настоящее время приковано повышенное внимание. Связано это с недавним требованием со стороны ФАС о надобности отмены роуминга по России внутри одного оператора.Как не трудно догадаться - россияне восприняли это известие радужно. Правда, учитывая бюрократическую составляющую, что всегда присутствует в нашей стране, говорить с уверенностью о сроках реализации данной затеи пока не приходится. Впрочем, в информационном пространстве присутствуют определенные временные отрезки.17 июля ФАС предупредила крупнейших сотовых операторов о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и в поездках по России. С момента получения предупреждения от ФАС операторы сотовой связи должны изменить условия тарифных планов в течение 14 дней.Таким образом ожидается, что к середине августа операторы мобильной связи в РФ отменят внутрисетевой роуминг. В первую очередь это относится к так называемой большой четверке - МТС, Билайн, Мегафон и Теле2.Свежая информация на этот счет указывает на то, что добиться полной отмены роуминга в России не позднее первого квартала 2018 года рассчитывает Федеральная антимонопольная служба. Тем сотовым операторам, которые будут сопротивляться, грозят штрафы.Взять под контроль роуминг в ФАС решили из-за монопольно высоких цен, объяснили в ведомстве. В отношении "большой четверки" операторов возбуждено дело по вопросу национального роуминга. Есть у антимонопольного ведомства и вопросы к тарифной политике мобильных операторов в части внутрисетевого роуминга. Так, находясь в командировке в другом регионе, абоненты платят больше, чем дома."Различия в тарифах могут быть только экономически обоснованными. Десятикратную разницу в тарифах при перемещении абонентов из одного региона в другой невозможно обосновать никакими обстоятельствами", - пояснил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.Предупреждение с требованием изменить тарифы внутрисетевого роуминга операторам выдали в июле. Выполнить требования должны к середине августа. Рассмотрение вопросов может затянуться максимум до конца первого квартала 2018 года, полагают в ведомстве.В данный момент в России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263582-news.html