Итальянский учёный объяснил, почему люди чувствуют чужую боль

Как сообщает RT, исследователь отметил, что еще в середине 90-х гг минувшего века группа исследователей открыла этот тип клеток, после чего начались специальные тесты с использованием обезьян, которым давали орехи и регистрировали у них нейронную активность. При поедании угощения и наблюдении за этим процессом активировали одинаковые участки мозга. Аналогичный механизм выявили у людей, однако он оказался значительно более развит из-за способностей к имитации., — отметил один из первооткрывателей зеркальных нейронов.Он добавил, что такие клетки дают людям возможность ощутить эмоции других на биоуровне.

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