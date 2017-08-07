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Итальянский учёный объяснил, почему люди чувствуют чужую боль

Итальянский ученый выяснил, почему люди чувствуют боль других. Способность сочувствия является чем-то большим, нежели образным выражением. Это явление вызвано рядом биологических факторов, за которые ответственна группа клеток головного мозга - «зеркальных нейронов».



Как сообщает RT, исследователь отметил, что еще в середине 90-х гг минувшего века группа исследователей открыла этот тип клеток, после чего начались специальные тесты с использованием обезьян, которым давали орехи и регистрировали у них нейронную активность. При поедании угощения и наблюдении за этим процессом активировали одинаковые участки мозга. Аналогичный механизм выявили у людей, однако он оказался значительно более развит из-за способностей к имитации.
«Это весьма древний механизм, который обнаружили даже у птиц. У человека он заметно трансформировался и сильно обогатился, однако так и не стал чем-то уникальным. Некая форма сочувствия имеется у животных. Люди отличаются от животных развитыми способностями к имитации. У обезьян подобные возможности более ограничены», — отметил один из первооткрывателей зеркальных нейронов.

Он добавил, что такие клетки дают людям возможность ощутить эмоции других на биоуровне.


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