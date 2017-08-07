Ученые раскрыли тайну дождливых лесов Амазонки‍

Исследователи из США раскрыли тайну дождливых лесов Амазонки. По словам специалистов, постоянные ливни на данной территории идут из-за того, что ветра приносят влажный воздух с океана.
Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провели исследование, в рамках которого создали компьютерную модель движения циклонов в районе лесов Амазонки. В итоге оказалось, что холодные течения в данной области вытесняют теплые потоки, направляя их в сторону материка. Из-за разности температур воздуха в нем начинает скапливаться влага, становящаяся причиной постоянных дождей и сырости.
Климатологи установили, что облака в устье реки Амазонки и близлежащих лесах, как правило, идут очень низко над землей. Из-за этого влага не успевает подниматься в атмосферу, сразу же выпадая в виде осадков после попадания в теплый атмосферный фронт. В то же время, воздух в данном регионе циркулирует с большой скоростью, однако почти не обновляется.
Ввиду большого количества теплых течений рядом с Амазонкой, облака не уходят далеко, поднимаясь в одних местах, и выпадая осадками через несколько десятков километров. По словам специалистов, подобное явление было зафиксировано только на данной территории, из-за чего является уникальным.
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